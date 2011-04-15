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10/08/2018
17:38

Должностные лица банка "Таатта" уличены в хищении 4.2 млрд руб., ЦБ

Временная администрация по управлению банком "Таатта", назначенная Банком России в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, установила, что должностные лица банка осуществляли операции, имеющие признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей, в размере более 4.2 млрд руб. Об этом сообщил ЦБ.

Банком России 24 июля в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) направлено заявление о признании банка "Таатта" банкротом. Рассмотрение дела назначено на 21 августа.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена Банком России в Генпрокуратуру, МВД, и Следственный комитет.



"AK&M" от 10.08.2018
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