Первое место на российском рынке M&A в первом полугодии заняли финансовые институты

Рейтинг отраслей по суммарной стоимости M&A-сделок в первом полугодии 2018 года сложился нетипично. Первое место заняли финансовые институты с 9 сделками на $5.5 млрд (30.8% объема рынка). Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Повода для оптимизма в этом нет. Подобный результат достигнут, прежде всего, за счет санации двух крупных частных банков во избежание их банкротства. Так, крупнейшей сделкой полугодия стал переход активов Промсвязьбанка в собственность Агентства страхования вкладов, оцененный в $4.25 млрд. Но даже за вычетом этой сделки суммарная стоимость сделок в сфере финансов в первом полугодии 2018 года выросла в 2.6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество транзакций при этом снизилось в 1.6 раза.



Второе место заняла торговля с 22 сделками на $3.73 млрд (20.9% объема рынка). Во многом этот результат достигнут благодаря крупнейшей из майских сделок - слияния двух крупных мобильных ритейлеров: "Связного" и Евросети, - которая оценивается в $505.4 млн. Тем не менее, M&A-активность в торговле растет: по сравнению с январем-июнем 2017 года прирост составил 7.13%, хотя число сделок сократилось на 26% с 30 в предыдущем году.



На третье место поднялся транспорт с 10 сделками на $3.03 млрд (17% объема рынка). Этот сравнительно высокий результат достигнут, как и в прошлом году, прежде всего, за счет крупнейшей сделки начала года - перехода железнодорожного оператора "УВЗ Логистик", которого на этот раз получила компания "Инвест-Логистика". Стоимость сделки не раскрывалась, но обязательства УВЗЛ, перешедшие к новому собственнику, могли составлять порядка 118 млрд руб. Также свою роль сыграла апрельская продажа компанией Transportation Investments 30.75%-ной доли в Global Ports Investments Plc группе компаний "Дело" Сергея Шишкарева за $551.7 млн (оценочно), которая после приобретения стала мажоритарным акционером.



Четвертое место заняли строительство и девелопмент с 40 сделками на $2.3 млрд (12.9% объема рынка). Крупнейшей сделкой в отрасли стала консолидация в региональной собственности активов особых экономических зон "Алабуга" и "ОЭЗ "Иннополис" стоимостью $568.5 млн. В этой отрасли сейчас активно растет спрос на офисную недвижимость, особенно в Москве.



На пятое место опустился ТЭК, где отмечено 6 сделок на $623.1 млн (3.5% объема рынка). M&A-активность в топливно-энергетическом комплексе в январе-июне 2018 года резко снизилась. Две самые крупные сделки начала 2018 года были заключены НОВАТЭКом, который в последнее время активно скупает газовые активы. В январе и феврале он приобрел ООО "Черничное", владеющее лицензией на одноименное месторождение, а также "Геотрансгаз" и "Уренгойскую газовую компанию".



За полгода не было зафиксировано ни одной сделки в легкой промышленности, спорте и СМИ. Также существенно снизилась активность в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"