Ингосстрах выплатил свыше 8 млн руб. банку, пострадавшему от грабителей

Ингосстрах выплатил страховое возмещение в размере свыше 8.1 млн руб. крупному российскому банку в связи с хищением денежной наличности. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Страховой случай произошел в январе 2018 года в городе Аксай Ростовской области. Неустановленные лица вскрыли банкомат, принадлежащий банку, и похитили находящиеся в нем денежные средства. По данному факту возбуждено уголовное дело.



Имущество клиента, в том числе банкоматы, платежные терминалы и наличные денежные средства, было застраховано в Ингосстрахе. В соответствии с договором страхования покрываются риски утраты, уничтожения или повреждения застрахованного имущества. Договор был заключен на 1 год.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.









"AK&M" от 10.08.2018