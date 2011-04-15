ВТО приняла решение по "Третьему энергетическому пакету". Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



Сегодня, 10 августа, был опубликован доклад Третейской группы по спору России против ЕС в рамках ВТО "ЕС и его государства члены - меры в отношении энергетического сектора".



Этот спор был инициирован Правительством РФ в апреле 2014 года в связи с реализацией на территории Евросоюза так называемого "Третьего энергетического пакета" в газовой сфере и прочих мер регулирования энергетического рынка ЕС, которые приводили к дискриминации российского газа и российского поставщика услуг трубопроводного транспорта - ПАО "Газпром".



По характеру и охвату мер и задействованию сторонами положений соглашений ВТО, не имевших до настоящего времени толкования в праве организации, данный спор является беспрецедентным.



В качестве третьих сторон в споре приняли участие девять членов ВТО: Китай, Япония, США, Бразилия, Индия, Колумбия, Корея, Саудовская Аравия и Украина.



Целью "Третьего энергетического пакета" ЕС в газовой сфере декларируется установление соответствующих правил создания и функционирования единого газового рынка ЕС. Эти правила, среди прочего, включают в себя требование разделения по собственности соответствующих вертикально-интегрированных предпреятий, распределение мощностей газотранспортных сетей, правила сертификации операторов сетей, правила в отношении СПГ терминалов, а также правила создания и развития европейской энергетической инфраструктуры (в том числе т.н. "проекты общего интереса").



В рамках спора российская сторона оспаривала шесть блоков мер, включающих в себя, как требования "Третьего энергетического опакета" и ряда прочих мер энергетической политики ЕС, так и механизмы их реализации на уровне национального законодательства отдельных государств- членов ЕС: требования Третьей Газовой директивы ЕС и национального законодательства Венгрии, Хорватии и Литвы о разделении по собственности (разделение функций производства и поставки газа от транспортировки и распределения), изъятия (преференции) из требований Третьей газовой Директивы ЕС для услуг и поставщиков услуг трубопроводного транспорта, контролируемых правительствами государств - членов ЕС, дискриминационное освобождение от требований разделения по собственности компаний и доступа третьих лиц к объектам "новой крупной газовой инфраструктуры" (такие как соединительные газопроводы между государствами-членами ЕС, терминалы СПГ и хранилища газа); преференции для сжиженного природного газа (СПГ) и поставщиков СПГ; применение количес твенных ограничений в отношении газопровода ОПАЛ (сухопутное продолжение морского газопровода "Северный поток"); изъятия из требований газовой директивы ЕС для промысловых трубопроводов; дискриминационные требования по сертификации операторов газотранспортных сетей, контролируемых лицами из третьих стран; предоставление преференций соответствующим инфраструктурным проектам через наделение их статусом "проектов общего интереса".



Третейской группой признаны неправомерными количественные ограничения поставок российского газа по газопроводу ОПАЛ, включая 50% ограничение на использование мощностей трубопровода, а также требования продажи определенного количества газа на открытом рынке; дискриминационные правила сертификации операторов газотранспортных сетей, контролируемых иностранными лицами, в Литве, Венгрии и Хорватии; а также дискриминационные преимущества инфраструктурным проектам и наделение их статусом "проектов общего интереса", в случае, если они нацелены на поставку газа не из Российской Федерации. Также третейская группа признала несостоятельной защитную позицию ЕС в части сертификации операторов и "проектов общего интереса" на основании положений об общих исключениях в рамках Генерального соглашения по торговле услугами и Генерального соглашения по тарифам и торговле. Принятые решения по всем трем блокам мер способны улучшить условия доступа российского природного газа на рынок ЕС, а также выровнять условия конкуренции на рынке ЕС для российских поставщиков услуг трубопроводного транспорта, и, таким образом, представляют коммерческий интерес для российских поставщиков газа и услуг по его транспортировке.



Исход разбирательства для Российской Федерации по ключевым с точки зрения экономической и операционной деятельности российских поставщиков на территории ЕС положителен. Это позитивный прецедент, который дает возможность изменить нормы, которые создавали препятствия для российских поставщиков на рынке Евросоюза, как в законодательстве ЕС, так и в законодательстве отдельных его стран - членов.



Решение Третейской группы создает предпосылки для выравнивания конкурентных условий для текущих и будущих российских проектов в Европе. С учетом выводов Третейской группы мы вправе рассчитывать на то, что в отношении будущих проектов Газпрома на территории ЕС будет применяться недискриминационный режим.



В ближайшее время сторонам предстоит договориться о дальнейших шагах в данном споре. В соответствии с правилами ВТО, доклад Третейской группы должен быть утвержден Органом по разрешению споров ВТО не позднее 60 дней с даты его официального опубликования, то есть, не позднее 9 октября 2018 года.



"AK&M" от 10.08.2018