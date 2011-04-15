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10/08/2018
18:18

Россия и Куба усилят сотрудничество в области стандартизации и метрологии

Россия и Куба усилят сотрудничество в области стандартизации и метрологии. Об этом сообщил Росстандарт.

Поставки измерительного оборудования и сравнение эталонов обсуждались на встрече Руководителя Росстандарта Алексея Абрамова с генеральным директором кубинского Национального Бюро по стандартизации Нэнси Родригес Фернандес в Гаване.

Гавана поддержала инициативы Москвы по налаживанию двусторонних отношений. Стороны договорились активно участвовать в работе международных организаций по стандартизации и поддерживать инициативы друг друга в области метрологии.

Кроме того, обсуждалась поставка метрологического измерительного оборудования Национальной метрологической службе Кубы, сотрудничество в области сличения эталонов в рамках Евро-Азиатского сотрудничества Государственных метрологических учреждений (КООМЕТ), обучение и тренинги для кубинских экспертов в российских институтах, перспективы взаимодействия в области информационного обеспечения и информационного фонда стандартов.

По итогам встречи Алексей Абрамов и Нэнси Родригес Фернандес подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области стандартизации и метрологии между Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и Национальным Бюро по стандартизации Республики Куба.

Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений (КООМЕТ) - организация сотрудничества государственных метрологических учреждений стран Центральной и Восточной Европы. Она основана в июне 1991 г. и сегодня является одной из пяти региональных метрологических организаций в мире. В состав КООМЕТ входит 21 страна, включая ассоциированных членов организации: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Германия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Китай, КНДР, Куба, Литва, Молдова, Россия, Румыния, Словакия, Таджикистан, Турция, Узбекистан и Украина.

"AK&M" от 10.08.2018
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