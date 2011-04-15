Дайджест газеты "Ведомости" от 13 августа 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 13 августа 2018 года.





НАЛОГОВОЕ ПЕКЛО



28 июля президент Владимир Путин поставил "согласен" на письме помощника Андрея Белоусова: тот предложил рассмотреть изъятие сверхдоходов у металлургов, горнодобытчиков и химиков - для 14 компаний увеличить налоги и получить 513,66 млрд руб.



9 августа письмо Белоусова стало достоянием гласности, а на следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил: президент согласился, чтобы эту тему проработало правительство и представило предложения с учетом сохранения инвестиционных возможностей компаний из списка.



Собеседник "Ведомостей" в финансово-экономическом блоке знает, что инициатива о 500 млрд руб. - авторская идея Белоусова, и сомневается в ее воплощении в текущих условиях.



Доля компаний из перечисленных Белоусовым секторов в индексе ММВБ - порядка 16%. Рост фискальной нагрузки на них приведет к снижению прибыли, потере финансовой устойчивости и значительному оттоку инвесторов из ценных бумаг с разовым снижением капитализации российского фондового рынка до 3 трлн руб. и до 10% капитализации, подсчитали в компании из "списка Белоусова".





ОСАГО БЕРЕТ ПЯТДНЕВКУ



Страховщики хотят ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО. Они предлагают властям обязать водителей сообщать о происшетсвии в течение пяти дней.



Страховые компании придумали радикальный способ борьбы с автоюристами, которым пытаются противостоять уже несколько лет. Они предложили Минфину ограничить автомобилистов: ввести пятидневный срок, в течение которого нужно сообщать компании о страховом случае по ОСАГО, т. е. о происшествии. Это следует из проекта поправок к закону об ОСАГО, подготовленных Российским союзом автостраховщиков (РСА). "Ведомости" ознакомились с копией документа.



Действующий закон об ОСАГО ограничивает срок обращения в страховую компанию лишь в одном случае. В течение пяти дней нужно сообщить о ДТП, оформленном без участия сотрудников полиции (так называемый европротокол).



Сейчас подавляющее большинство автовладельцев обращаются в компанию в течение двух месяцев, спорит президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников, но можно сделать это и позже.





ИПОТЕКА ДЕРЖИТ ЦЕНЫ



Сделок с квартирами все больше, а цены на них все меньше. В Москве зафиксировано рекордное количество сделок на рынке недвижимости.



За семь месяцев 2018 г. в Москве зарегистрировано 53 617 договоров долевого участия, за тот же период 2017 г. - 36 367, на 47% меньше, сообщил Росреестр. Рекорд поставлен и в июле: 8570 договоров, на 14,5% больше, чем в июне, и на 64% больше, чем в июле 2017 г.



После почти трехлетней стагнации начал расти и вторичный рынок: с начала года зарегистрировано 81 482 сделки, на 25% больше, чем за семь месяцев 2017 г. (64 900).





УРОЖАЙ ЭКСПОРТУ НЕ ПОМЕХА



Погода плохо сказывается на прогнозе урожая. Но экспорт будет близким к рекордному показателю.



Российские аналитики все худшего мнения об урожае зерновых в 2018 г.: "Совэкон" ухудшил прогноз на 3,5% до 109,9 млн т, а Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и "Прозерно" - на 1% до 111,8 млн и 114 млн т соответственно. Минсельхоз США (USDA), напротив, прогноз улучшил - на 550 000 т до 104 млн т - из-за хороших видов на яровую пшеницу. USDA не учитывает Крым, там страда завершена, собрано 0,9 млн т.



Сперва ожидалось, что в 2018 г. урожай будет свыше 120 млн т (в 2017 г. собрали 135,4 млн т), но вмешалась погода. Сначала



Россия второй год подряд останется ведущим мировым экспортером пшеницы, считает USDA, согласно его новому прогнозу, экспорт культуры увеличится на 1 млн т до 35 млн. Действительно, экспорт идет рекордными темпами.





МИНИСТР УВЛЕКСЯ КИНО



Минкульт надеется взять под контроль Фонд кино. Ведомство придумало новый устав организации.



Правительство вскоре может утвердить новый устав государственного Фонда кино, рассказали "Ведомостям" источники. Инициатор изменений - министр культуры Владимир Мединский, утверждают они: Минкульт и разработал проект нового устава и в июле внес его в правительство.



Министр уже получил согласие на изменения у премьер-министра Дмитрия Медведева.



Мединский предлагает, чтобы совет фонда и директор назначались правительством по представлению министерства, рассказали собеседники "Ведомостей": он надеется поменять Малышева на более подконтрольного человека и получить больше голосов в совете. Также Минкульт намерен контролировать, как фонд расходует не только бюджетные, но и собственные средства.





ОТ ТИТАНА ДО ФАСТФУДА



Россия готова считать усиление санкций США объявлением экономической войны, но ее возможности в этом конфликте ограничены.



Председатель правительства России Дмитрий Медведев в пятницу первым из руководства страны высказался о готовящихся в США новых санкциях в отношениях в России. "Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, - это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать - экономическими, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать", - заявил премьер в ходе визита на Камчатку.



Это цитата по ТАСС. Правда, в стенограмме этого выступления на официальном сайте правительства слова об "экономических, политических, а в случае необходимости и иных методах" отсутствуют.





БОССЫ НЕ УМЕЮТ ХВАЛИТЬ



Лишь каждый пятый сотрудник считает, что его руководитель умеет вдохновлять людей на выдающиеся результаты. Что менеджеры делают неправильно?



Во время выступлений перед большими аудиториями на тему лидерства я часто задаю вопрос: "Кто из вас получал от начальника обидные комплименты?" Всегда, без исключений, более двух третей присутствующих поднимают руки. Когда я пытаюсь выяснить, что людям кажется обидным в похвале начальника, то чаще всего слышу ответы вроде: "Он говорил неискренне" или "Он не понимал, о чем говорит".



Когда лидеры применяют очередную мотивационную технику, о которой прочитали в книге по менеджменту или в журнале, люди сразу чувствуют неискренность их слов. Со стороны кажется, будто руководитель мысленно поставил галочку в графе "Мотивировал сотрудника".





ТУРЕЦКИЙ ОБВАЛ



Валютный кризис в Турции обострился. Против лиры сыграли сразу два президента - Турции и США.



Курс турецкой лиры к доллару обновлял исторические минимумы в пятницу. Утро началось с обвала курса на 12%, затем лира то укреплялась, то снова устремлялась вниз после слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, призвавшего население менять доллары, евро и золото на лиру, чтобы поддержать ее. "У них есть доллары, а у нас есть наш народ, справедливость и бог", - заявил Эрдоган.



Ударом для лиры стало и развитие конфликта с США.Только с начала недели курс лиры снизился примерно на 20%, а за последние 12 месяцев - более чем на 40%. Пятницу турецкая валюта закончила на уровне 6,43 лиры/$. Доходность 10-летних гособлигаций Турции сейчас превышает 20%



Одни из главных причин ослабления лиры - сомнения инвесторов в независимости ЦБ Турции от Эрдогана и его нестандартные взгляды на денежную политику.





ЗА СЧЕТ ЧЕГО НОВЫЙ ГЕНДИРЕКТОР PEPSICO РАССЧИТЫВАЕТ УДВОИТЬ ТЕМПЫ РОСТА КОМПАНИИ





Очередного гендиректора PepsiCo по традиции нашла внутри компании. С 3 октября пост займет ее нынешний президент Рамон Лагуарта.



Кресло президента PepsiCo пустовало больше двух с половиной лет, прежде чем год назад его занял Рамон Лагуарта, трудившийся тоже президентом, но рангом пониже - в PepsiCo Eastern Europe.



В самой PepsiCo должность президента появилась сравнительно недавно - в марте 2012 г. Предполагалось, что это человек номер два в компании, который готовится занять главный пост - гендиректора. Но два последних года оно пустовало, после того как прежние президенты отчаялись дождаться ухода Индры Нуйи.



Когда в сентябре прошлого года на вакантное место пришел Лагуарта, у него не было оснований для особого оптимизма. Но оказалось, что Лагуарта не зря паковал чемоданы и переезжал из Женевы в штаб-квартиру в Перчейзе (США) вместе с женой Марией и тремя сыновьями. В понедельник, 6 августа, PepsiCo сообщила, что Нуйи уходит с 3 октября, а Лагуарта станет шестым гендиректором за 53-летнюю историю PepsiCo и первым испанцем на этой должности.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 13.08.2018