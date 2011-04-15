Дайджест газеты "Коммерсант" от 13 августа 2018 года



ЗАПРЕТ НА ВКЛАДЫ СКРЫТ НА САЙТЕ

ИНФОРМАЦИЯ О НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБ ОСТАЕТСЯ ТРУДНОДОСТУПНОЙ ДЛЯ ГРАЖДАН





Разбирательства вкладчиков рухнувших банков с Агентством по страхованию вкладов в ближайшее время не станут проще. АСВ зачастую отказывает в выплатах, если о финансовых проблемах банка было известно на момент открытия в нем вклада. При этом ключевым всегда был вопрос, насколько общедоступной был такая информация. Порядок, по которому Банк России планирует раскрывать сведения о надзорных мерах в отношении банков, проблему не решает - найти нужные данные на сайте регулятора неподготовленному гражданину практически невозможно.





ШОПИНГУ УРЕЗАЛИ ПЛОЩАДИ

В РОССИИ СТАЛИ МЕНЬШЕ СТРОИТЬ ТОРГЦЕНТРЫ



Рынок торговой недвижимости в крупных городах России перестал расти: под влиянием кризиса девелоперы остановили строительство новых объектов. Теперь застройщикам придется осваивать города поменьше, а в Москве конкурировать за транспортно-пересадочные узлы, где разрешено создавать торговые площади.





"М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО" ИЗУЧИТ КОНТАКТЫ

РИТЕЙЛЕР ПЛАНИРУЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА АНАЛИЗЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ



Крупнейший ритейлер бытовой техники и электроники "М.Видео-Эльдорадо" создает центр компетенций в области аналитики больших данных и машинного обучения. Благодаря этим технологиям компания рассчитывает получить до 5 млрд руб. дополнительного оборота за пять лет. Аналитику Big Data для выбора локаций магазинов и управления ассортиментом уже используют практически все крупные ритейлеры электроники.





ТАК НЕ ПРОДАВАЙСЯ ЖЕ ТЫ НИКОМУ

ВЭБ СОБИРАЕТСЯ ЗАКРЫТЬ ДОЧЕРНИЙ БАНК НА УКРАИНЕ



Внешэкономбанк (ВЭБ) фактически отказался от идеи продать свой дочерний Проминвестбанк (ПИБ) на Украине. Сейчас "дочка" ВЭБа сворачивает активные операции: перестает выдавать новые кредиты и привлекать вклады. Госкорпорация склоняется к закрытию Проминвестбанка, но окончательное решение будет принято в ноябре. Эксперты считают, что убытки ВЭБа от закрытия украинского банка могут составить около 13 млрд руб.





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"AK&M" от 13.08.2018