Владелец брендов Lee и Wrangler может продать свой джинсовый бизнес

Американская корпорация VF Corporation изучает возможность продажи джинсовых брендов Lee и Wrangler в связи с падением продаж в течение последних нескольких лет. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".



В последние годы продажи джинсов в США падают: если в 2013 году джинсов всех марок было продано на $18.8 млрд, то в 2017 году - только на $16.2 млрд. В частности, потребители женского пола всё чаще приобретают спортивные леггинсы или джинсы марок J Brand и Frame.



По данным открытых источников, в ближайшем будущем компания намерена сосредоточиться на развитии своих более продаваемых брендов: Vans, The North Face и Timberland.



Компания VF Corporation занимается дизайном, производством, дистрибуцией одежды, обуви и аксессуаров. На рынке продукция компании представлена под брендами Vans, Timberland, Wrangler, Lee, Nautica, Kipling.





"AK&M" от 13.08.2018