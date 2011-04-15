Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/08/2018
11:26

Владелец брендов Lee и Wrangler может продать свой джинсовый бизнес

Американская корпорация VF Corporation изучает возможность продажи джинсовых брендов Lee и Wrangler в связи с падением продаж в течение последних нескольких лет. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

В последние годы продажи джинсов в США падают: если в 2013 году джинсов всех марок было продано на $18.8 млрд, то в 2017 году - только на $16.2 млрд. В частности, потребители женского пола всё чаще приобретают спортивные леггинсы или джинсы марок J Brand и Frame.

По данным открытых источников, в ближайшем будущем компания намерена сосредоточиться на развитии своих более продаваемых брендов: Vans, The North Face и Timberland.

Компания VF Corporation занимается дизайном, производством, дистрибуцией одежды, обуви и аксессуаров. На рынке продукция компании представлена под брендами Vans, Timberland, Wrangler, Lee, Nautica, Kipling.


"AK&M" от 13.08.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100