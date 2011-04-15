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13/08/2018
11:48

Лукашенко может продать часть "Гомсельмаша" казахстанским партнёрам

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерений продавать ОАО "Гомсельмаш" какому-либо иностранному инвестору нет. Об этом сообщает государственное агентство "БелТА".

По словам президента, в частности, казахстанские партнёры готовы работать с "Гомсельмашем" и войти в капитал предприятия. "Но скажу прямо: я не собираюсь "Гомсельмаш" продавать, я не хочу его приватизировать. Если Казахстан хочет получить здесь какую-то долю акций, мы не против. Да Казахстан и не претендует на то, чтобы управлять этим предприятием и получить контрольный пакет", - сказал глава государства.

"Контрольный пакет акций продавать я не готов, и вряд ли в моё президентство это случится. Предприятие это государственное, и контроль должен остаться государственным", - подчеркнул белорусский лидер.

"Ростсельмаш давно предлагает - давайте приватизировать, мы готовы купить. Но я не хочу, чтобы этот завод превратился в завод по производству шестерёнок. Всё остальное - и конструкторские разработки, и научно-техническая составляющая - всё там - в Ростове, а мы превратимся в какой-то придаток. Этого быть не должно, должны быть партнёрские отношения", - заявил А.Лукашенко.

Президент также отметил, что Казахстан - это необъятный и очень важный рынок для продукции "Гомсельмаша", и там заинтересованы в этой технике. "Я генеральному директору сказал, что есть ещё родная Украина. С ними надо договариваться. Это мировая житница, а своего комбайна у неё нет", - добавил глава государства.

ОАО "Гомсельмаш" (Гомель) - белорусский производитель сельхозтехники. Холдинг входит в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин.

Гомсельмаш выпускает под брендом "ПАЛЕССЕ" модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую технику.



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