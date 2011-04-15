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13/08/2018
12:07

Китайская сеть гостиниц Radisson меняет владельца

Китайская HNA Tourism Group, владеющая сетью гостиниц Radisson, договорилась о её продаже другой китайской компании - Jin Jiang International Holdings Co. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

Как следует из материалов Radisson Hospitality, в результате довольно сложной сделки, в которой принимают участие различные филиалы обеих компаний, Jin Jiang приобретает сначала 51.15% акций Radisson по цене 35 шведских крон за каждую, а затем ещё 18.5% акций, стоимость которых не раскрывается.

После закрытия сделки с HNA, в соответствии со шведским законодательством, покупатель обязан сделать предложение о покупке всех оставшихся акций компании.

В результате сделки Jin Jiang получит контроль над всем гостиничными брендами Radisson - собственно Radisson, Radisson Blu, Park Inn и Country Inn & Suites. По данным журнала Hotels, Radisson Group владеет или является оператором 1151 гостиницы с 179.379 тыс. номеров.

HNA приобрела Radisson в 2016 году. Однако после того, как долги HNA, занимавшейся масштабной скупкой активов по всему миру, достигли $94 млрд, компанию фактически национализировали и принудили распродавать активы. В этом году она намерена расстаться с гостиничными активами на сумму $17 млрд.

Jin Jiang владеет 6794 гостиницами с 689 тыс. номеров. Это крупнейшая гостиничная компания Китая. Кроме гостиниц под собственным брендом в КНР, она владеет Groupe du Louvre в Европе и частью гостиниц сети Accor SA во Франции.




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