Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/08/2018
15:10

Рыбохозяйственный комплекс нуждается в реформировании, ФАС

Рыбохозяйственный комплекс нуждается в реформировании и должен работать на открытых и прозрачных условиях конкуренции. Об этом свидетельствует колонка заместителя руководителя ФАС России Рачика Петросяна в "Российской газете".

При монополизации прав вылова водных биоресурсов прежде всего страдает потребитель, так как в условиях низкой конкуренции цены на продукцию не снижаются, подчёркивает Р.Петросян.

На протяжении последних лет ФАС фиксирует отрицательное состояние конкуренции в рыбохозяйственном комплексе России.

Данные проекта Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2030 года, разработанного Федеральным агентством по рыболовству, дают очень хорошее представление о ситуации.

"Как следует из документа, промежуточных ключевых показателей, которые ставились перед отраслью, достичь не удалось. Ни одна из ключевых областей рыбохозяйственного комплекса не оценена отраслевой рабочей группой, участвующей в подготовке Стратегии, на "отлично". Разделы "Переработка", "Вылов и производство" получили "удовлетворительно". "Флот", "Инвестиции", "Технологии и инновации" - 2, 1 и 1 балл соответственно из пяти возможных", - подчёркивает Р.Петросян.





"AK&M" от 13.08.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100