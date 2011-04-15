Рыбохозяйственный комплекс нуждается в реформировании, ФАС

Рыбохозяйственный комплекс нуждается в реформировании и должен работать на открытых и прозрачных условиях конкуренции. Об этом свидетельствует колонка заместителя руководителя ФАС России Рачика Петросяна в "Российской газете".



При монополизации прав вылова водных биоресурсов прежде всего страдает потребитель, так как в условиях низкой конкуренции цены на продукцию не снижаются, подчёркивает Р.Петросян.



На протяжении последних лет ФАС фиксирует отрицательное состояние конкуренции в рыбохозяйственном комплексе России.



Данные проекта Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2030 года, разработанного Федеральным агентством по рыболовству, дают очень хорошее представление о ситуации.



"Как следует из документа, промежуточных ключевых показателей, которые ставились перед отраслью, достичь не удалось. Ни одна из ключевых областей рыбохозяйственного комплекса не оценена отраслевой рабочей группой, участвующей в подготовке Стратегии, на "отлично". Разделы "Переработка", "Вылов и производство" получили "удовлетворительно". "Флот", "Инвестиции", "Технологии и инновации" - 2, 1 и 1 балл соответственно из пяти возможных", - подчёркивает Р.Петросян.











"AK&M" от 13.08.2018