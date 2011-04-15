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13/08/2018
15:39

Прикаспийские государства подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве

В ходе Пятого каспийского саммита с участием глав государств подписано разработанное Минэкономразвития России пятистороннее Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении МЭР.

Цель соглашения – создание правовой основы для активизации торгово-экономического сотрудничества в Каспийском регионе, в таких представляющих взаимный интерес сферах как торговля, промышленность, сельское хозяйство и туризм.

Предусматривается, что страны-участницы соглашения в соответствии с национальным законодательством будут содействовать эффективному использованию экономических ресурсов, реализации совместных инвестиционных проектов и программ, обмену опытом по вопросам создания и развития особых экономических зон, взаимодействию в сфере цифровой экономики, развитию сотрудничества между регионами и городами прикаспийских государств. Создан механизм регулярных встреч министров экономики стран каспийской "пятёрки".



"AK&M" от 13.08.2018
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