Роснефть начинает продажу нового топлива Pulsar-100

Роснефть в рамках этапа Российской серии кольцевых гонок на трассе Moscow Raceway объявила о старте продаж нового премиального высокооктанового топлива Pulsar-100. Об этом говорится в сообщении компании.



Реализация Pulsar-100 началась на заправочных станциях компании в московском регионе.



Состав высокооктанового фирменного топлива Pulsar-100 позволяет в полной мере раскрыть потенциал современных высокофорсированных двигателей и повысить эффективность их работы. Компонентный состав топлива Pulsar-100 был существенно изменен по сравнению с бензином АИ-98-К5. Топливо содержит увеличенное количество высококачественных компонентов, предотвращающих образование отложений, и уникальную многофункциональную моющую присадку, которая обеспечивает чистоту топливной системы в процессе работы двигателя прямого впрыска.



Использование топлива Pulsar-100 способствует улучшению динамики автомобиля с высокофорсированным двигателем, повышает показатели мощности и крутящего момента мотора.







"AK&M" от 13.08.2018