Венесуэльская PdVSA может потерять американскую Citgo

Канадская Crystallex в суде штата Делавэр добилась ареста американских активов венесуэльской госкомпании PdVSA - нефтеперерабатывающей Citgo. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".



Ответчиком по иску выступала структура PdVSA - PDV Holding, которой принадлежит 100% акций Citgo (крупнейший её актив - НПЗ с переработкой около 750 тыс. баррелей в сутки). PdVSA подала апелляцию, но о принятии её к производству пока не сообщалось.



Crystallex требует с венесуэльской нефтекомпании $1.4 млрд в качестве компенсации убытков за национализацию её золотодобывающих активов в стране в 2011 году. С 2017 года Crystallex настаивала на аресте активов PdVSA в качестве обеспечительных мер.



Поводом для иска канадской компании стали опасения, что 49.9% акций Citgo перейдут к "Роснефти", структура которой Rosneft Trading получила в 2016 году эту долю в залог по кредиту Венесуэле на $1.5 млрд. Crystallex называла сделку "мошеннической передачей активов".



Опрошенные "Ъ" юристы затруднились предположить, что будет с залоговыми правами "Роснефти" при том или ином развитии процесса, так как неясно, что именно арестовал суд - акции или активы Citgo.



Ранее не раз неофициально сообщалось, что "Роснефть" хотела избавиться от залоговых прав. В июле 2017 года Reuters писал, что компания может обменять залог Citgo на доли в месторождениях в Венесуэле. Позже Financial Times сообщала, что Минфин США рассматривает заявку швейцарского трейдера Mercuria на выкуп долга PdVSA перед "Роснефтью", но о каком-либо продвижении сделок пока неизвестно.



Глава российской госкомпании Игорь Сечин в конце 2017 года давал понять, что "Роснефть" может отдать этот залог. "Было бы глупо предположить, что нам нужен этот актив, когда мы находимся в состоянии санкций", - говорил он. По его словам, компания просто обеспечивает свое финансовое сотрудничество за счёт залога. В "Роснефти" сейчас ситуацию не комментируют.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла в 4 раза до 309 млрд руб. с 75 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 34.8% до 3.787 трлн руб. с 2.809 трлн руб. Показатель EBITDA составил 950 млрд руб. против 639 млрд руб. (+48.7%).



AK&M "Рынок слияний и поглощений"