ВЭБ передумал продавать дочерний Проминвестбанк на Украине

Внешэкономбанк (ВЭБ) фактически отказался от идеи продать свой дочерний "Проминвестбанк" (ПИБ) на Украине. Об этом газете "КоммерсантЪ" рассказал источник в госкорпорации и подтвердил источник, близкий к украинской "дочке".



По словам одного из собеседников, ВЭБ полностью разрывает отношения с последним покупателем - украинским и российским бизнесменом Павлом Фуксом, так как ему ни в какой конфигурации не удалось согласовать сделку с Национальным банком Украины (НБУ). В итоге госкорпорация решила пойти по пути сворачивания бизнеса на Украине.



"Что касается Проминвестбанка и Сбербанка, там были потенциальные инвесторы, которым НБУ отказал. В настоящее время вопрос остаётся открытым", - сказала зампред НБУ Екатерина Рожкова.



Напомним, активную распродажу банковских активов на Украине российские госбанки начали после введения украинских санкций против них в марте 2017 года. Они фактически запретили любые операции с материнскими структурами и сделали развитие бизнеса практически невозможным.



Продать украинские активы пытались и Сбербанк, и ВТБ, и ВЭБ, но пока безуспешно. Причём Сбербанк до сих пор активно ведёт переговоры с потенциальными покупателями, несмотря на то, что на днях НБУ в очередной раз отказался согласовать продажу Сбербанка Украины белорусскому госбанку "Паритет".



По словам одного из источников "Ъ", близких к ПИБ, окончательное решение о сворачивании бизнеса будет принято в ноябре, но уже сейчас банк сокращает баланс. Кроме того, принято решение прекратить переговоры с основным потенциальным покупателем банка, бизнесменом Павлом Фуксом, поскольку продажу ему банка напрямую или через консорциум инвесторов НБУ не санкционировал, отмечает источник издания.



Кроме П.Фукса и выступавшего с ним в консорциуме украинского бизнесмена Максима Микитася, на приобретение ПИБа претендовал также украинский олигарх, владелец группы DCH Александр Ярославский. Но по информации "Ъ", сейчас он в большей степени заинтересован в покупке украинского Сбербанка.



Проминвестбанк на 99.77% принадлежит ВЭБу. Согласно отчётности за I полугодие 2018 года, активы банка превышают 17 млрд гривен (свыше 38 млрд руб.). ПИБ занимает 11-е место по активам на украинском рынке. Убыток банка за шесть месяцев составил 405.5 млн гривен (примерно 967 млн руб.).



Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



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