АЛРОСА профинансировала ремонт ВПП аэропорта "Полярный"

ПАО АК "АЛРОСА" выделило 11.5 млн руб. на плановый ремонт взлётно-посадочной полосы аэропорта "Полярный", расположенного в 10 км от города Удачный в Якутии. Об этом говорится в сообщении компании.



Столько же на ремонт будет потрачено из федерального бюджета.

Ремонтные работы начались 28 июля и продлятся до конца сентября. За два месяца планируется отремонтировать 920 кв м сколов. Для этих целей используется качественный бетон, имеющий сертификат Росавиации. Смесь имеет специальные добавки, благодаря которым бетон набирает прочность в течении 6 часов, в то время как товарному бетону для этого требуется 28 суток.



По словам заместителя директора аэропорта Вячеслава Ганжина, участки летного поля бетонируются ночью и на выходных. В это время приема и выпуска воздушных судов нет.



Последний ремонт ВПП в аэропорту Полярный проводился четыре года назад.



Аэропорт "Полярный" является филиалом федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера" и обеспечивает местные и межрегиональные авиаперелёты. Протяженность взлётно-посадочной полосы составляет 3.1 тыс. м при ширине в 42 м, а в качестве покрытия ВПП используется армобетон. Эти характеристики ВПП позволяют аэропорту принимать абсолютно все типы вертолётов, а также самолёты Ан-24, Ан-28, Ан-74, Ту-154, Ту-204, Boeing 737, Boeing 757, AirbusA319, AirbusA320. Аэропорт "Полярный" сотрудничает с авиакомпаниями "АЛРОСА", "Норд-Стар", "Ангара", "Якутия" и "Полярные Авиалинии".







"AK&M" от 13.08.2018