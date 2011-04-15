Нафтогаз увеличивает цену предложения на закупку газа на внутреннем рынке в августе

С учётом предложений участников рынка НАК "Нафтогаз Украины" увеличивает цену предложения на закупку в августе этого года природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий Украины с 8088 грн за тыс. куб. м до 8209 грн за тыс. куб. м (без НДС). Об этом говорится в сообщении компании.



В июле Нафтогаз объявлял тестовую закупку газа по цене 7629 грн за тыс. куб. м (без НДС), в июне - по цене 6900 грн за тыс. куб. м (без НДС). В связи с тем, что в период летнего сезона спрос на газ традиционно низкий, Нафтогаз не получил ни одного предложения от поставщиков газа. Поэтому компания увеличила предложенную цену на август.



Согласно постановлению КМУ от 22 марта 2017 N 187 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" (с изменениями) цена реализации газа для обеспечения потребностей населения составляет 4942 грн за 1000 куб. м, без НДС.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав Компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.









"AK&M" от 13.08.2018