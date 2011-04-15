Дайджест газеты "Ведомости" от 14 августа 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 14 августа 2018 года.





США ТОРГУЮТСЯ С БЕДНЫМИ



США ведут торговые споры не только с Китаем. Вашингтон может отменить преференции, помогавшие небогатым странам.



США оказывают торговое давление не только на Китай, но и на менее богатые страны. В прошлом Вашингтон позволил им экспортировать свою продукцию в США на выгодных условиях. Но после прихода к власти Дональда Трампа некоторые из этих стран могут лишиться привилегий.



Речь идет о системе торговых преференций США (GSP), которая появилась в 1976 г., чтобы помогать развивать бедные страны, позволяя им экспортировать тысячи товаров - от комплектующих для автомобилей до ювелирных изделий - без уплаты пошлин. Сейчас эта система действует в отношении 121 страны - от Фиджи до Эквадора.



Но с октября управление торгового представителя США начало изучать, имеют ли право эти страны и дальше пользоваться этой системой. Оно и раньше имело такие полномочия, то теперь стало делать это "проактивно".





ПРОМЫШЛЕННИКИ СКЛОНЯЮТ БЕЛОУСОВА



РСПП собирается пожаловаться на помощника Путина. По мнению бизнеса, идея Андрея Белоусова изъять у бизнеса более 500 млрд рублей опасна для экономики.



Изъятие 513,7 млрд руб. "сверхдоходов" из прибыли 14 российских компаний может привести к "разовому" снижению капитализации российского фондового рынка, которое может составить до 3 трлн руб., говорится в письме, направленном 13 августа Владимиру Путину ("Ведомости" ознакомились с текстом письма). Уменьшение капитализации рынка в целом превысит 10%, подчеркивается в документе.



Проект письма президенту на самом деле был подготовлен, но в последний момент его отправку остановили, сообщил позднее еще один собеседник "Ведомостей" в РСПП. "Из процедурных соображений было принято решение направить письмо на имя премьер-министра. Потому что поручение проанализировать инициативу Белоусова было дано именно правительству", - говорит он. Письмо будет датировано 13 августа.





РАБОТА ВРЕДИТ КАРЬЕРЕ



Почему работать вредно.

Недавнее исследование европейских ученых доказывает, что длительные рабочие часы и чрезмерная нагрузка разрушают карьеру.



Каждый год с мая по сентябрь все 54 сотрудника чикагской компании, разработчика web-приложений Basecamp, трудятся четыре дня в неделю - всего 32 ч. В другие месяцы года у них обычная пятидневная неделя. Летний объем работ компании должен соответствовать сокращенным часам, утверждают владельцы фирмы, в противном случае преимуществ сокращенной недели, таких как полное восстановление сил после работы, больше времени на семью и хобби, сотрудники не почувствуют. Эту философию подтвердили последние исследования.





БЕСКОНЕЧНАЯ ВЕСНА ДУМЫ



Рекордная по продолжительности сессия оказалась выдающейся и по производительности.



Парламентское время идет по особому календарю, напоминающему больше учебный, чем общечеловеческий. Единицей думской цикличности является не год, а созыв (правильные парламентарии произносят это слово с ударением на первом слоге). Внутри созыва существуют две сессии: весенняя и осенняя.



Весенняя начинается после нового года и продолжается, как показывает опыт последних лет, настолько долго, насколько депутатский корпус готов пожертвовать своими летними отпусками. Осенняя сессия начинается в сентябре и заканчивается несдвигаемой датой - концом декабря. Весенняя сессия не только всегда длиннее осенней хронологически - она еще и разнообразней ее содержательно. Центральное событие каждой осенней сессии - бюджетный процесс, рассмотрение и принятие проекта федерального бюджета и бюджетов социальных фондов.



Эта весенняя сессия оказалась не только рекордной по продолжительности, но и весьма богатой на законопроекты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 14.08.2018