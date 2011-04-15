Дайджест газеты "Коммерсант" от 14 августа 2018 года



ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕГРАФА ОТДЕЛЯЮТ БИЗНЕС

НА ОФИСЫ "РОСТЕЛЕКОМА" ПРЕТЕНДУЮТ КРУПНЫЕ ДЕВЕЛОПЕРЫ



Пока "Ростелеком" пытается договориться с потенциальными инвесторами о реконструкции исторического здания Центрального телеграфа (ЦТ) рядом с Кремлем, девелоперы готовы выкупить соседний бизнес-центр. Этот объект входит в имущественный комплекс ЦТ. Среди претендентов - владелец гостиничной сети Azimut Александр Клячин и Capital Group Павла Те.





ПОПУТЧИКАМ ЗАГЛЯНУТ В КОШЕЛЕК

ВЛАСТИ ОБСУДЯТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КАРПУЛИНГА



В рабочей группе по регулированию рынка карпулинга в России возникли разногласия по вопросу налогообложения таких услуг. Правительство Москвы хочет обязать пользователей BlaBlaCar, BeepCar, "Яндекс.Попутка" и других приложений совместных поездок оплачивать расходы водителей только по безналичному расчету, чтобы облегчить взимание налогов с таких платежей. Сами сервисы предлагают, напротив, освободить расчеты пассажиров с водителями от налогообложения.





ИСКЛЮЧЕНИЮ ПРОПИШУТ ПРАВИЛА

ФССП ИЗМЕНИТ ПОДХОД К ГОСРЕЕСТРУ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ



Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует в ближайшее время выработать подход к исключению коллекторов из государственного реестра. В настоящее время критерии исключения законом фактически не определены. Регулятор планирует увязать число нарушений с размерами компаний взыскателей, участники рынка настаивают на необходимости уточнения дополнительных критериев грубых нарушений, из-за которых можно покинуть реестр.





BIG DATA С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ

НПФ НЕ МОГУТ ПЕРЕДАТЬ В ПФР СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПО СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ





Негосударственные пенсионный фонды (НПФ) готовы направить в Пенсионный фонд России (ПФР) информацию доходах и убытках по счетам каждого из 37 млн клиентов. Она будет раскрываться застрахованным гражданам в случае досрочной смены страховщика. Но до сих пор от ПФР не поступили даже формы предоставления такой информации. Остается открытым и вопрос, как новая система будет работать: на передачу данных остается чуть больше трех месяцев, а на ее тестирование и запуск - чуть больше четырех месяцев.





ПРИРОДА ПОТЕРПИТ ПУСТОТУ

АЛЕКСАНДР ХЛОПОНИН И СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ ПОКА ОСТАЮТСЯ БЕЗ ДОЛЖНОСТЕЙ



По данным "Ъ", правительство все же не будет менять руководство геологоразведочного госхолдинга "Росгеология", ее гендиректором будет переназначен Роман Панов. В июне Белый дом утвердил на эту должность экс-главу Минприроды Сергея Донского, но в итоге назначение, видимо, так и не состоится. Кроме того, как и предполагал "Ъ", бывший вице-премьер Александр Хлопонин не получит должность в совете директоров "Россетей", председательство там сохранит действующий глава Минэнерго Александр Новак.





CINEMATIX ПЕРЕНОСИТ ПРЕМЬЕРУ

В ПРОЕКТЕ КОНСТАНТИНА ХАБЕНСКОГО ВОЗНИК КОНФЛИКТ ОСНОВАТЕЛЕЙ



Платформу для инвестиций в кино Cinematix Константина Хабенского и его партнеров еще до запуска покинул один из основателей - владелец компании ICOBox Николай Евдокимов. Партнеры разошлись во взглядах на торговлю токенами проекта. Теперь сроки запуска платформы сдвинулись на конец года, а ее учредители сомневаются в необходимости ранее запланированного ICO.





СЫР ПОКАТИЛСЯ ПО ФРАНЧАЙЗИНГОВЫМ ЛАВКАМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОЗЬЕГО МОЛОКА ЗАПУСТИЛ СВОЮ РОЗНИЦУ



Агрохолдинг "Лукоз", один из крупнейших производителей козьего молока в стране, запустил программу по развитию франчайзинговых магазинов "Сырная лавка". За пять лет под вывеской планируется открыть около ста точек, в том числе в Москве и Подмосковье.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 14.08.2018