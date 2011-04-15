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14/08/2018
09:34

Дайджест газеты "Коммерсант" от 14 августа 2018 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 14 августа 2018 года

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕГРАФА ОТДЕЛЯЮТ БИЗНЕС
НА ОФИСЫ "РОСТЕЛЕКОМА" ПРЕТЕНДУЮТ КРУПНЫЕ ДЕВЕЛОПЕРЫ

Пока "Ростелеком" пытается договориться с потенциальными инвесторами о реконструкции исторического здания Центрального телеграфа (ЦТ) рядом с Кремлем, девелоперы готовы выкупить соседний бизнес-центр. Этот объект входит в имущественный комплекс ЦТ. Среди претендентов - владелец гостиничной сети Azimut Александр Клячин и Capital Group Павла Те.


ПОПУТЧИКАМ ЗАГЛЯНУТ В КОШЕЛЕК
ВЛАСТИ ОБСУДЯТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КАРПУЛИНГА

В рабочей группе по регулированию рынка карпулинга в России возникли разногласия по вопросу налогообложения таких услуг. Правительство Москвы хочет обязать пользователей BlaBlaCar, BeepCar, "Яндекс.Попутка" и других приложений совместных поездок оплачивать расходы водителей только по безналичному расчету, чтобы облегчить взимание налогов с таких платежей. Сами сервисы предлагают, напротив, освободить расчеты пассажиров с водителями от налогообложения.


ИСКЛЮЧЕНИЮ ПРОПИШУТ ПРАВИЛА
ФССП ИЗМЕНИТ ПОДХОД К ГОСРЕЕСТРУ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует в ближайшее время выработать подход к исключению коллекторов из государственного реестра. В настоящее время критерии исключения законом фактически не определены. Регулятор планирует увязать число нарушений с размерами компаний взыскателей, участники рынка настаивают на необходимости уточнения дополнительных критериев грубых нарушений, из-за которых можно покинуть реестр.


BIG DATA С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ
НПФ НЕ МОГУТ ПЕРЕДАТЬ В ПФР СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПО СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ


Негосударственные пенсионный фонды (НПФ) готовы направить в Пенсионный фонд России (ПФР) информацию доходах и убытках по счетам каждого из 37 млн клиентов. Она будет раскрываться застрахованным гражданам в случае досрочной смены страховщика. Но до сих пор от ПФР не поступили даже формы предоставления такой информации. Остается открытым и вопрос, как новая система будет работать: на передачу данных остается чуть больше трех месяцев, а на ее тестирование и запуск - чуть больше четырех месяцев.


ПРИРОДА ПОТЕРПИТ ПУСТОТУ
АЛЕКСАНДР ХЛОПОНИН И СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ ПОКА ОСТАЮТСЯ БЕЗ ДОЛЖНОСТЕЙ

По данным "Ъ", правительство все же не будет менять руководство геологоразведочного госхолдинга "Росгеология", ее гендиректором будет переназначен Роман Панов. В июне Белый дом утвердил на эту должность экс-главу Минприроды Сергея Донского, но в итоге назначение, видимо, так и не состоится. Кроме того, как и предполагал "Ъ", бывший вице-премьер Александр Хлопонин не получит должность в совете директоров "Россетей", председательство там сохранит действующий глава Минэнерго Александр Новак.


CINEMATIX ПЕРЕНОСИТ ПРЕМЬЕРУ
В ПРОЕКТЕ КОНСТАНТИНА ХАБЕНСКОГО ВОЗНИК КОНФЛИКТ ОСНОВАТЕЛЕЙ

Платформу для инвестиций в кино Cinematix Константина Хабенского и его партнеров еще до запуска покинул один из основателей - владелец компании ICOBox Николай Евдокимов. Партнеры разошлись во взглядах на торговлю токенами проекта. Теперь сроки запуска платформы сдвинулись на конец года, а ее учредители сомневаются в необходимости ранее запланированного ICO.


СЫР ПОКАТИЛСЯ ПО ФРАНЧАЙЗИНГОВЫМ ЛАВКАМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОЗЬЕГО МОЛОКА ЗАПУСТИЛ СВОЮ РОЗНИЦУ

Агрохолдинг "Лукоз", один из крупнейших производителей козьего молока в стране, запустил программу по развитию франчайзинговых магазинов "Сырная лавка". За пять лет под вывеской планируется открыть около ста точек, в том числе в Москве и Подмосковье.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 14.08.2018
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