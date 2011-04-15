Владельцы частей жилых домов, гаражей и машино-мест будут платить меньше налогов, ФНС

Налог на имущество физлиц по отдельным объектам недвижимости снижен. Об этом говорится в сообщении ФНС.



Вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 334-ФЗ.



Так, для частей жилых домов установлен необлагаемый налогом вычет в размере кадастровой стоимости 20 кв. м, ограничена предельная налоговая ставка не более 0.3% исходя из кадастровой стоимости, а также введена федеральная льгота, которая освобождает от уплаты налога на один объект.



Кроме того, введены единые условия налогообложения гаражей и машино-мест независимо от их места нахождения. Отменены особенности налогообложения гаражей и машино-мест в торгово-офисных объектах. Прежде они облагались по предельной налоговой ставке 2%, и к ним не применялись федеральные налоговые льготы. Теперь для таких гаражей и машино-мест, как и для иных аналогичных объектов, будет действовать предельная налоговая ставка не более 0.3%, а также право на федеральную льготу, освобождающую от уплаты налога.



Перечисленные изменения, как улучшающие положение налогоплательщиков, действуют с налогового периода 2017 года.



"AK&M" от 14.08.2018