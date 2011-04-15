Чистая прибыль Норникеля за первое полугодие по МСФО выросла на 81%

Чистая прибыль Норникеля за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 81% до $1.653 млрд с $915 млн годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Консолидированная выручка увеличилась на 37% до $5.8 за счёт роста цен корзины металлов, увеличения объёмов производства меди и металлов платиновой группы, а также продажи палладия из ранее сформированных запасов.



Показатель EBITDA вырос на 77% до $3.1 млрд, в основном за счёт увеличения выручки от продаж металлов и повышения производственной эффективности. Рентабельность EBITDA увеличилась с 41% до 53% и стала одной из самых высоких в мировой горно-металлургической отрасли.



Объём капитальных вложений снизился на 25% до $0.5 млрд благодаря завершению активной фазы строительства Читинского проекта, модернизации Талнахской обогатительной фабрики, а также ряда проектов энергетической инфраструктуры в 2017 году.



Чистый оборотный капитал сократился на 20% (или $430 млн) до $1.7 млрд в основном благодаря продажам палладия из ранее накопленных запасов, а также оптимизации структуры капитала.



Свободный денежный поток увеличился в 5 раз до $2.6 млрд. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2018 года снизилось почти вдвое до 1.1x.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по МСФО за 2017 год упала на 16% до $2.123 млрд с $2.531 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 11% до $9.146 млрд с $8.259 млрд, валовая прибыль - на 10.4% до $4.546 млрд с $4.118 млрд. Прибыль до налогообложения составила $2.844 млрд против $3.276 млрд годом ранее. Консолидированный показатель EBITDA составил $3.995 млрд против $3.899 млрд годом ранее (+2.5%).



"AK&M" от 14.08.2018