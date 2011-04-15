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14/08/2018
12:16

Hines продаёт ещё один крупный объект

Американская Hines выставила на продажу складской комплекс общей площадью около 70 тыс. кв. м в подмосковной Лобне. Об этом пишет газета "Ведомости".

Причиной продажи называется то, что у фонда Hines, владеющего этим объектом, заканчивается инвестиционный период. Как правило, фонды покупают активы в недвижимости сроком на 5-7 лет, а склад в Лобне американская компания купила у AIG European Real Estate Partners в 2011 году.

Сумма сделки тогда оценивалась примерно в $80 млн. Сегодня рыночная стоимость комплекса, по словам партнёра Colliers International Станислава Бибика, составляет 2.5-2.6 млрд руб. ($37-39 млн по курсу ЦБ на 13 августа).


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