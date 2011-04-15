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14/08/2018
11:24

БелЗАН планирует присоединить четыре дочерние компании

АО "Белебеевский завод Автонормаль" (БелЗАН) планирует реорганизацию путём присоединения к предприятию четырёх дочерних компаний - ООО "БелЗАН МЕТ", "БелЗАН МК", "БелЗАН сервис" и ЗАО "Белспринг". Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Вопрос о реорганизации должен быть рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 17 сентября. Собрание пройдёт в форме заочного голосования.

БелЗАНу также принадлежит 100% уставного капитала ООО "САК" (специализируется на оптовой продаже автодеталей). В планы реорганизации это предприятие не включено.

Акционерам, проголосовавшим против реорганизации, предлагается продать бумаги за 1.24 руб. за каждую.

По состоянию на начало года, 99.2% уставного капитала БелЗАН принадлежит банкроту ОАО "АвтоВАЗагрегат" (Тольятти). Фактически завод контролируется залоговым кредитором - дочерней компанией "Ростеха" "РТ-капитал".

БелЗАН - основной производитель крепёжных изделий, пружин, оснастки для сборочных предприятий АвтоВАЗа.


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