БелЗАН планирует присоединить четыре дочерние компании

АО "Белебеевский завод Автонормаль" (БелЗАН) планирует реорганизацию путём присоединения к предприятию четырёх дочерних компаний - ООО "БелЗАН МЕТ", "БелЗАН МК", "БелЗАН сервис" и ЗАО "Белспринг". Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Вопрос о реорганизации должен быть рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 17 сентября. Собрание пройдёт в форме заочного голосования.



БелЗАНу также принадлежит 100% уставного капитала ООО "САК" (специализируется на оптовой продаже автодеталей). В планы реорганизации это предприятие не включено.



Акционерам, проголосовавшим против реорганизации, предлагается продать бумаги за 1.24 руб. за каждую.



По состоянию на начало года, 99.2% уставного капитала БелЗАН принадлежит банкроту ОАО "АвтоВАЗагрегат" (Тольятти). Фактически завод контролируется залоговым кредитором - дочерней компанией "Ростеха" "РТ-капитал".



БелЗАН - основной производитель крепёжных изделий, пружин, оснастки для сборочных предприятий АвтоВАЗа.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"