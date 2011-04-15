Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/08/2018
10:12

Ингосстрах выплатил более 1.2 млн руб. за повреждённый экскаватор

Ингосстрах осуществил выплату более 1.2 млн руб. клиенту за повреждённый экскаватор VOLVO EC210BF PRIME. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Страховой случай произошёл 21 мая 2018 года в результате падения дерева.

Имущество клиента застраховано в соответствии с правилами страхования передвижного оборудования. Программа страхования позволяет компенсировать ущерб, нанесённый оборудованию клиента в результате пожара, взрыва в процессе эксплуатации, стихийных бедствий, аварии, опрокидывания, падения, противоправных действий третьих лиц, в том числе кражи, грабежа, умышленного уничтожения или повреждения. Страховая сумма по договору составляет 12 млн руб.

Полис действует с февраля 2018 года до февраля 2019 года. География страхования – рабочие участки по заготовке и хранению леса на территории РФ.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 14.08.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100