Ингосстрах выплатил более 1.2 млн руб. за повреждённый экскаватор

Ингосстрах осуществил выплату более 1.2 млн руб. клиенту за повреждённый экскаватор VOLVO EC210BF PRIME. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл 21 мая 2018 года в результате падения дерева.



Имущество клиента застраховано в соответствии с правилами страхования передвижного оборудования. Программа страхования позволяет компенсировать ущерб, нанесённый оборудованию клиента в результате пожара, взрыва в процессе эксплуатации, стихийных бедствий, аварии, опрокидывания, падения, противоправных действий третьих лиц, в том числе кражи, грабежа, умышленного уничтожения или повреждения. Страховая сумма по договору составляет 12 млн руб.



Полис действует с февраля 2018 года до февраля 2019 года. География страхования – рабочие участки по заготовке и хранению леса на территории РФ.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 14.08.2018