Треть изменений в Правилах землепользования и застройки касается увеличения объёмов застройки

В каждой третьей заявке на внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) содержится просьба об увеличении объёмов застройки, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, говорится в материалах Стройкомплекса.



"С момента утверждения ПЗЗ в городскую комиссию поступило 1742 заявки на внесение изменений. По 893 из них рекомендовано внесение в документацию", - сказала Ю.Княжевская.



Она отметила, что чаще всего поступают заявки на внесение изменений по вопросам строительства и реконструкции объектов жилого, производственного и торгового назначения.



"Реже вносятся изменения в документацию под образовательные, спортивные и прочие объекты социального назначения", - добавила председатель Москомархитектуры.



По её словам, наибольшее количество заявок поступило от собственников земельных участков в Новой Москве. Это связано с ростом малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.



Напомним, в мае 2018 года власти столицы утвердили порядок направления и рассмотрения предложений о внесении изменений в ПЗЗ Москвы.



Правила землепользования и застройки были утверждены в Москве в марте 2017 года. Любая градостроительная деятельность может осуществляться только в рамках ПЗЗ - они определяют, что можно и что нельзя строить в какой-либо зоне, каковы максимальные параметры строительства.



В частности, разработка проектов планировки территории возможна только в соответствии с ПЗЗ.



"AK&M" от 14.08.2018