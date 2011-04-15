АЛРОСА запустила в работу два модернизированных судна

Дочернее предприятие АЛРОСА "Судоходная компания "АЛРОСА-ЛЕНА" получила в пользование и запустила в работу два новых переоборудованных нефтеналивных судна: баржа МН-2600 и теплоход "Алексей Пахомов". Об этом говорится в сообщении компании.



Модернизация судов была необходима для того чтобы увеличить собственные провозные возможности АО СК "АЛРОСА-ЛЕНА". С вводом в эксплуатацию нового транспорта речники смогут самостоятельно и в большем объеме обеспечивать завоз светлых нефтепродуктов для нужд северных площадок АЛРОСА. Требование по переоборудованию судов под "двойное дно/двойные борта" обусловлено требование законодательства по защите экологии от рисков загрязнения в случае негермитичности или аварий на реке.



"Суда переоборудовали достаточно глобально. В частности, на палубе МН-2600 установили фундаменты, на которые в последствии смонтированы грузовые емкости, технологический трубопровод для загрузки и выгрузки материалов, а также различное современное оборудование, удовлетворяющее требованиям Российского Речного Регистра. Изготовление шести секций для перевозки нефтепродуктов выполняли в России российским судостроительным заводом, сборка и монтаж секций на барже проходили в Усть-Куте", - пояснил заместитель генерального директора по грузовой и коммерческой работе судоходной компании "АЛРОСА-ЛЕНА" Владислав Колосов, цитируемый в сообщении.



"Алексей Пахомов" находился на модернизации более 6 месяцев. С судном были проведены работы подготовительного этапа по ремонту подводного корпуса и полный комплекс мероприятий по переоборудованию судна "двойным дном, двойным бортом", обновление систем, с выполнением требований технического регламента.



Модернизация данных судов позволит перевозить АО СК "АЛРОСА-ЛЕНА" на 40 тыс. т нефтепродуктов больше, чем в предыдущие навигационные сезоны.



Судоходная компания "АЛРОСА-Лена" на протяжении 20 лет является основным перевозчиком грузов на северные площадки АК "АЛРОСА". Сейчас флот судоходной компании насчитывает 15 сухогрузных судов, 6 нефтеналивных судов, 4 единицы вспомогательного флота и 1 плавучий кран.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Выручка ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ за первые шесть месяцев 2018 года составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё. В первом полугодии компания на 19% - с 4.69 млрд до 3.92 млрд руб. - снизила управленческие расходы.



"AK&M" от 14.08.2018