Росстандарт утвердил нацстандарт, оптимизирующий управление поставщиками в авиапромышленности

Приказом Росстандарта утверждён национальный стандарт ГОСТ Р 58175-2018 "Авиационная техника. Управление поставщиками при создании авиационной техники. Общие требования". Об этом говорится в сообщении ведомства.



Введение в действие нового стандарта стало ключевой темой круглого стола "Актуальные вопросы развития поставщиков и их сертификация", проведённого в рамках мероприятий 4-го Съезда авиапроизводителей России в Казани.



Производство единицы авиационной техники - это всегда работа большого числа предприятий авиационной промышленности и смежных отраслей. Их преобразование из производств полного цикла в предприятия-интеграторы привело к значительному увеличению объема покупных комплектующих изделий и выстраиванию многоуровневой структуры поставщиков, что требует внедрения эффективной системы управления.



Разработанный стандарт устанавливает основные требования в области качества к взаимодействию между потребителями (заказчиками) и поставщиками услуг опытно-конструкторских работ, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий при создании авиационной техники.



Стандарт разработан по инициативе АО "Вертолеты России" рабочей группой, состоящей из специалистов АО "Вертолеты России", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ПАО "Объединённая двигателестроительная корпорация", и внесён техническим комитетом по стандартизации N 323 "Авиационная техника". ГОСТ Р 58175-2018 вводится в действие 1 сентября 2018 года.



"Важность и актуальность национального стандарта для промышленности подтверждается тем, что его создание было полностью инициативой предприятий, принявших участие в его разработке, в том числе в части финансирования работ. Благодаря слаженным действиям разработчиков и профильного технического комитета по стандартизации, это один из уникальных случаев, когда, с учетом всех предусмотренных законодательством о стандартизации процедур и основополагающих стандартов, от идеи разработки до утверждения стандарта прошло не более семи месяцев", - отметил заместитель Руководителя Росстандарта Антон Шалаев, цитируемый в сообщении.



Руководитель управления развития системы менеджмента качества, сертификации и стандартизации производства АО "Вертолеты России" Дмитрий Юрин высказал идеи по дальнейшему внедрению национального стандарта. О концепции развития управления поставщиками в Государственной Корпорации "Ростех", согласованной с положениями нового национального стандарта, рассказал руководитель проектов АО "РТ-Техприемка" Александр Калафат.



Новый национальный стандарт разработан с учетом передового зарубежного опыта управления поставщиками, однако не имеет аналогов среди международных документов по стандартизации.



"AK&M" от 14.08.2018