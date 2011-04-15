Банк "Траст" хочет определять условия деятельности "Балтийского Лизинга"

В ФАС России 26 июля 2018 года поступило на рассмотрение ходатайство Банка "ТРАСТ" (ПАО) о приобретении в результате совершения сделки по приобретению 99.5% голосующих акций АО "Балтийский Лизинг" прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО "Балтийский Лизинг". Об этом говорится в сообщении ФАС.



В рамках рассмотрения указанного ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия.



Срок рассмотрения ходатайства составляет тридцать дней с даты получения настоящего ходатайства.



ПАО "Банк "Траст" - крупная кредитная организация с широкой филиальной сетью. Приоритетные направления деятельности - розничный бизнес, работа со средним и малым предпринимательством, с корпоративными клиентами. В настоящее время проходит процедуру финансового оздоровления с участием ЦБ. С 15 марта 2018 года функции временной администрации по управлению банком были полностью возложены на УК ФКБС. С 14 мая 2018 года более 99.9% акций банка принадлежит ЦБ РФ.



По состоянию на 1 июня 2018 года нетто-активы банка - 568.14 млрд руб. (21-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - минус 161.76 млрд руб., кредитный портфель - 271.49 млрд руб., обязательства перед населением - 69.84 млрд руб.



Напомним, недавно сообщалось, что наблюдательный совет Бинбанка принял решение о продаже непрофильных и проблемных активов банку "Траст", на базе которого формируется банк непрофильных активов на 110 млрд руб. Продажа активов будет осуществляться в несколько этапов до конца 2018 года.



Продаже подлежат проблемные корпоративные кредиты и ценные бумаги. Это позволит Бинбанку существенно улучшить финансовые показатели: повысить качество активов, снизить долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле и снизить резервы по проблемным долгам.



Реализация данной сделки станет завершающим мероприятием по очистке баланса Бинбанка в рамках подготовки к объединению с банком ФК "Открытие", запланированному до 1 января 2019 года.



Банк "Открытие" в августе сообщил, что начал трансформацию региональных отделений банка "Траст", на базе которого в июле 2018 года создан банк непрофильных активов. В течение трёх месяцев 32 отделения банка "Траст" в 23 городах будут переформатированы и продолжат работу под брендом "Открытие".



Процесс присоединения отделений под новым брендом начался в июле.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".



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