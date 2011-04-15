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14/08/2018
15:07

Японская "Проспект Ко." увеличит долю в "РФП Древесные гранулы"

ФАС России удовлетворила ходатайство компании "Проспект Ко., Лтд." (Япония) о приобретении 29% уставного капитала зарегистрированного на территории Российской Федерации ООО "РФП Древесные гранулы" (Амурск, Хабаровский край). Об этом говорится в материалах службы.

В результате сделки доля японской компании составит 49%. Ходатайство было подано 11 июля. ФАС установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведёт к ограничению конкуренции.

Основной вид деятельности японской компании "Проспект Ко., Лтд." - продажа и покупка, лизинг, брокерские услуги, управление и оценка недвижимости.

Основной вид деятельности ООО "РФП Древесные гранулы" - распиловка и строгание древесины.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 14.08.2018

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