Японская "Проспект Ко." увеличит долю в "РФП Древесные гранулы"

ФАС России удовлетворила ходатайство компании "Проспект Ко., Лтд." (Япония) о приобретении 29% уставного капитала зарегистрированного на территории Российской Федерации ООО "РФП Древесные гранулы" (Амурск, Хабаровский край). Об этом говорится в материалах службы.



В результате сделки доля японской компании составит 49%. Ходатайство было подано 11 июля. ФАС установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведёт к ограничению конкуренции.



Основной вид деятельности японской компании "Проспект Ко., Лтд." - продажа и покупка, лизинг, брокерские услуги, управление и оценка недвижимости.



Основной вид деятельности ООО "РФП Древесные гранулы" - распиловка и строгание древесины.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 14.08.2018