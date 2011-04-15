В ГД 13 сентября пройдут парламентские слушания по ОСАГО

В Государственной Думе 13 сентября пройдут парламентские слушания по ОСАГО. Об этом сообщил председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, говорится в материалах ГД.



Он заявил, что на рынке ОСАГО сложилась достаточно сложная ситуация и предложения по её разрешению, поступающие, в частности, от ЦБ, Министерства финансов РФ, Российского союза автостраховщиков, требуют широкой дискуссии с привлечением экспертного сообщества.



Председатель Комитета по финансовому рынку А.Аксаков отметил, что к теме совершенствования закона об ОСАГО Комитет "возвращается почти каждую сессию". "Тема - социально чувствительная, затрагивающая интересы большого количества граждан", - подчеркнул парламентарий.



По его оценке, на рынке ОСАГО сложилась достаточно сложная ситуация. "С одной стороны, граждане из регионов России жаловались на то, что очень трудно получить полис ОСАГО или если даже ты имеешь полис и случилась авария, то трудно получить услугу по ремонту автомобиля", - сказал депутат. "С другой стороны, страховые компании не хотели работать на этом рынке, поскольку бизнес становился убыточным. Появились мошенники, которые зарабатывали, используя прорехи в законодательстве", - добавил он.



Как сказал депутат, за последний месяц "появилось очень много различных предложений по совершенствованию системы обязательного страхования автогражданской ответственности". Так, ЦБ выступил с предложением об изменении тарифной политики: "расширить коридор базовых ставок на 20% вверх и вниз, реформировать систему скидок и надбавок за безаварийную езду, ввести новые категории водителей по стажу и возрасту".



В свою очередь, Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, согласно которому если при ДТП выяснится, что причиной аварии стала техническая неисправность не прошедшего осмотр автомобиля, то страховая компания получит возможность возместить все свои расходы за счет владельца этой машины.



Российский союз автостраховщиков предложил ограничить пятью днями срок обращения за выплатой по ОСАГО. Кроме того, союз выступил с идеей использовать старые запчасти для восстановительного ремонта по ОСАГО без получения согласия владельца.



"Все эти предложения требуют глубокого изучения. Надо посоветоваться с рынком, с теми, кто защищает права автолюбителей, с Центральным банком. Тема требует широкой дискуссии. В связи с этим 13 сентября Комитет начнет осеннюю сессию с больших парламентских слушаний по ОСАГО", - заключил А.Аксаков.



"AK&M" от 14.08.2018