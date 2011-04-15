Мираторг потратит 1.5 млрд руб. на расширение производства свинины в Курской области

Мираторг инвестирует порядка 1.5 млрд руб. в расширение производства свинины в Пристенском районе Курской области. Об этом говорится в сообщении холдинга.



Новая площадка мощностью 12 тыс. т в живом весе в год будет запущена в начале 2019 года.



Напомним, Мираторг реализует масштабный проект удвоения существующих мощностей свиноводческого дивизиона до 1 млн т в живом весе в год. Компания строит вертикально-интегированное производство полного цикла: растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, животноводческие площадки и крупнейшее в России предприятия по убою и переработке в пос. Черницыно Курской области.



Холдинг является крупнейшим инвестором в агропромышленный сектор Курской области - объём вложений превысил 17 млрд руб. В регионе работают более 20 свиноводческих ферм, которые в 2017 году произвели 109 тыс. т свинины в живом весе, что составило четверть всего произведенного агрохолдингом объема. Стабильно высокие производственные показатели на фермах поддерживаются благодаря проводимым зооветиринарным мероприятиям, использованию высококачественных кормов, благоприятным условиям содержания и многолетнему опыту компании в выращивании здоровых животных.



Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).



"AK&M" от 14.08.2018