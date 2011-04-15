Свободные площади возле аэропорта "Внуково" выставлены на аукционы

Два крупных объекта производственного и административного назначения, расположенные вблизи международного аэропорта "Внуково", выставлены на аукционы. Об этом говорится в сообщении Департамента города Москвы по конкурентной политике, который объявил торги.



Оба актива находятся в оперативном управлении ГАУ НПЦ "Моссемпродтехкартофель".



Выставленные на торги объекты формируют единый комплекс, который проектировался как научно-производственный центр семенного, продовольственного и технического картофеля. Комплекс зданий располагается во Внукове в деревне Толстопальцево.



Здание с производственным назначением представляет собой объект незавершённого строительства общей площадью 12.6 тыс. кв. м. Стройка на объекте завершена на 48%.



Корпус подключен к электричеству (разводка по зданию выполнена частично), центральному отоплению и горячему водоснабжению



Стартовая цена лота составляет 143.7 млн руб.

Вблизи производственного корпуса находится выставленное на торги административное здание. Оно представляет собой 3-этажное здание с подвалом площадью более 5.6 тыс. кв м. Здание подключено к отоплению, водоснабжению и электроснабжению. Его начальная стоимость составляет 206.3 млн руб.



Оба объекта продажи расположены на земельном участке общей площадью 2.85 гектар предоставленном условиях аренды на период проектирования и строительства.



Заявки для участия в торгах принимаются до 24 августа. Аукционы пройдут 31 августа 2018 года.



Комплекс строений расположен в черте населённого пункта со сложившейся социальной инфраструктурой, в районе с устойчивым спросом на коммерческую недвижимость, на объекты производственного и складского назначений. Прилегающая территория благоустроена.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 14.08.2018