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14/08/2018
16:44

Банки в январе-июле увеличили кредитование экономики на 5.2%

Банки в январе-июле увеличили кредитование экономики на 5.2%, говорится в информационно-аналитическом материале "О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе-июле 2018 года", опубликованном на сайте Банка России.

Кредиты российских банков нефинансовым организациям за семь месяцев 2018 года с исключением влияния валютного курса выросли на 2.7%, кредиты физическим лицам - на 11.6%.

В целом устойчив приток вкладов населения (на 3% с начала года), их объём увеличился до 27.1 трлн руб.

За январь-июль 2018 года банки получили прибыль 776 млрд руб. На формирование финансового результата оказали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без их учёта прибыль банковского сектора за семь месяцев 2018 года составила 1 трлн руб.

"AK&M" от 14.08.2018
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