Минфин дал разъяснение по законопроекту об экологическом налоге

Минфин РФ дал разъяснения для прояснения ситуации с законопроектом об экологическом налоге. Об этом говорится в сообщении министерства.



Минфин не вводит никаких дополнительных экологических платежей. В настоящее время в России уже действует экологический сбор, который уплачивается за негативное воздействие на окружающую среду.



Бизнес неоднократно просил систематизировать платежи, которые сейчас уплачиваются при реализации предпринимательской деятельности. При разработке новых подходов к регулированию неналоговых платежей, было принято решение включить в Налоговый кодекс платежи, близкие по своей природе к налогам и сборам. Именно в рамках этой работы взамен действующего экологического сбора предлагается включить в НК экологический налог. Минфин разработал соответствующий законопроект.



"Подчёркиваем, что тут не предполагается увеличения налогового бремени, налоговой нагрузки. При замене экологического сбора на экологический налог, его ставка никак не меняется. Также сохраняется возможность уменьшить уплату налога на сумму расходов на действия по снижению ущерба для окружающей среды. Речь идет лишь о систематизации подходов к регулированию платежей, которые уплачивает бизнес, чтобы сделать этот процесс более прозрачным и удобным для бизнеса", говорится в сообщении.



"Кроме того, улучшение администрирования экологического сбора будет способствовать более качественному экологическому развитию, а также будет стимулировать бизнес к более бережному отношению к окружающей среде и ее загрязнению. Это в свою очередь создаст комфортные условия проживания для всего населения нашей страны", подчёркивается в материалах министерства.





"AK&M" от 14.08.2018