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14/08/2018
15:49

Суд поддержал решение ФАС в отношении подмосковного Минстроя

Суд поддержал решение и предписание ФАС о неправомерном отказе Подмосковного Минстроя в выдаче разрешения на строительство. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Напомним, в ФАС России обратилось ООО "Новотутинки" с жалобой на действия Министерства строительного комплекса Московской области при предоставлении разрешения на строительство жилого дома N 6 комплексной малоэтажной жилой застройки в Мытищинском районе области. Решение по жалобе было принято на 13-й день с даты её поступления.

Комиссия ФАС России установила, что министерство неправомерно отказало застройщику в разрешении на строительство, сославшись на отсутствие архитектурного свидетельства, которое выдается по законодательству Подмосковья до проведения экспертизы проектной документации объекта. При этом застройщик провёл экспертизу в сентябре 2014 года, до того, как было установлено требование о получении такого свидетельства.


"AK&M" от 14.08.2018
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