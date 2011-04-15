Суд поддержал решение ФАС в отношении подмосковного Минстроя

Суд поддержал решение и предписание ФАС о неправомерном отказе Подмосковного Минстроя в выдаче разрешения на строительство. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Напомним, в ФАС России обратилось ООО "Новотутинки" с жалобой на действия Министерства строительного комплекса Московской области при предоставлении разрешения на строительство жилого дома N 6 комплексной малоэтажной жилой застройки в Мытищинском районе области. Решение по жалобе было принято на 13-й день с даты её поступления.



Комиссия ФАС России установила, что министерство неправомерно отказало застройщику в разрешении на строительство, сославшись на отсутствие архитектурного свидетельства, которое выдается по законодательству Подмосковья до проведения экспертизы проектной документации объекта. При этом застройщик провёл экспертизу в сентябре 2014 года, до того, как было установлено требование о получении такого свидетельства.





"AK&M" от 14.08.2018