В Москве началось строительство станции "Мичуринский проспект"

В Москве специалисты приступили к основному этапу строительства станции "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.



Сейчас они производят выемку грунта из котлована станционного комплекса, сообщил руководитель городского Департамента строительства Андрей Бочкарев, цитируемый в сообщении.



Станция строится вдоль улицы Удальцова, у её пересечения с Мичуринским проспектом. В будущем она образует пересадочный узел с одноименной станцией Калининско-Солнцевской линии.



"Мичуринский проспект" входит в состав юго-западного участка Большой кольцевой линии от "Аминьевского шоссе" до "Проспекта Вернадского". Протяжённость отрезка - 4.6 км. Открыть участок планируется в 2020 году.



"Большая кольцевая линия позволит разгрузить не только радиальные линии метро, но также основные магистрали города, в том числе МКАД. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время в пути", - отметил А.Бочкарев.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Ежедневно по 14 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему), общей протяжённостью 424.7 километров (365.7 км - метро, 54 км - МЦК, 5 км - Монорельсовая система) с 252 станциями (215 станций метро, 31 станция МЦК и шесть станций монорельса) пропускается более 11 тыс. поездов.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.





"AK&M" от 14.08.2018