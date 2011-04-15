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14/08/2018
15:48

Застройщики могут подать единую заявку на подключение к инженерным сетям

Между правительством Москвы и шестью крупными ресурсоснабжающими организациями заключены соглашения о взаимодействии при оказании онлайн-услуг по подключению объектов капстроительства к инженерно-техническим сетям, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

По его словам, в перечень ресурсоснабжающих организаций вошли акционерные общества "ОЭК", "Мосводоканал", "МОСГАЗ", "Мособлгаз" и публичные акционерные общества "МОЭК" и "МОЭСК".

"Застройщики смогут подавать единую заявку через портал мэра и правительства Москвы для подключения ко всем видам ресурсов", - сказал С.Лёвкин.

Он добавил, что речь идёт о возможности подачи заявителем единой заявки для получения технических условий, заключения договоров о подключении объектов капстроительства к сетям инженерно-технического обеспечения и для получения актов о технологическом присоединении.

Глава Департамента напомнил, что эксперимент проводится на территориях Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. При удачной его реализации эта практика распространится на всю страну.

С.Лёвкин подчеркнул, что работа по снижению административного давления на бизнес ведётся по поручению мэра Сергея Собянина с 2011 года.

Согласно результатам социологического исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большая часть специалистов отрасли отмечает положительный эффект реализуемых реформ.

"AK&M" от 14.08.2018
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