Застройщики могут подать единую заявку на подключение к инженерным сетям

Между правительством Москвы и шестью крупными ресурсоснабжающими организациями заключены соглашения о взаимодействии при оказании онлайн-услуг по подключению объектов капстроительства к инженерно-техническим сетям, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, в перечень ресурсоснабжающих организаций вошли акционерные общества "ОЭК", "Мосводоканал", "МОСГАЗ", "Мособлгаз" и публичные акционерные общества "МОЭК" и "МОЭСК".



"Застройщики смогут подавать единую заявку через портал мэра и правительства Москвы для подключения ко всем видам ресурсов", - сказал С.Лёвкин.



Он добавил, что речь идёт о возможности подачи заявителем единой заявки для получения технических условий, заключения договоров о подключении объектов капстроительства к сетям инженерно-технического обеспечения и для получения актов о технологическом присоединении.



Глава Департамента напомнил, что эксперимент проводится на территориях Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. При удачной его реализации эта практика распространится на всю страну.



С.Лёвкин подчеркнул, что работа по снижению административного давления на бизнес ведётся по поручению мэра Сергея Собянина с 2011 года.



Согласно результатам социологического исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большая часть специалистов отрасли отмечает положительный эффект реализуемых реформ.



"AK&M" от 14.08.2018