Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ в два этапа

Минэкономразвития в 2019 году предлагает повысить тарифы на ЖКХ в два этапа. Об этом пишет газета "Ведомости".



Министерство направило своё предложение в Минэнерго, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).



По действующему закону тарифы индексируются раз в год - 1 июля, а на 1 января они не могут быть выше, чем на 31 декабря предыдущего года. Чиновники просят сделать исключение из-за предстоящего повышения НДС с 18 до 20%. Предложение министерства должно предотвратить "негативные тарифные последствия".



По предложению Минэкономразвития с 1 января тарифы должны повыситься на 1.7%. По подсчетам чиновников, именно так вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС. Тогда с 1 июля 2019 года повышение может составить не 4%, а 2.4%. Министерство отмечает, что совокупный рост платы не превысит целевую инфляцию. В 2019 году, по прогнозам министерства, она может составить 4.3%.



Из-за повышения НДС расходы коммунального комплекса в 2019 году могут вырасти на 16 млрд руб., отмечают в министерстве. Коммунальщики обязаны платить НДС уже с начала года, но не смогут сразу включить эти расходы в счет платы населению. Это менее 1% средств, которые он получит при дополнительной индексации с июля 2019 г., указывает Минэкономразвития.



В Минэнерго, Минстрое и ФАС заявили, что предложения сейчас прорабатываются. Окончательные позиции в ведомствах пока не сформированы. При этом министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в начале августа заявил, что население не стоит беспокоить "зря" тем, что повышение НДС отразится на тарифах ЖКХ, поскольку рост платы за эти услуги ограничен "вне зависимости от тарифа".



НДС будет повышен с 18 до 20% с 1 января 2019 года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Минэкономразвития ранее предупреждало, что из-за рассинхронизации повышения НДС с повышением тарифов будет вынуждено заложить потери от повышения НДС в тариф.



"AK&M" от 14.08.2018