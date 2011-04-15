Нафтогаз опубликовал проект расчёта транспортировки газа

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала проект методики определения и расчета тарифов на услуги транспортировки природного газа для точек входа и точек выхода на основе многолетнего стимулирующего регулирования. Об этом сообщил Департамент корпоративных коммуникаций Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".



Методика была разработана АО "Укртрансгаз" совместно с независимой международной компанией The Brattle Group, которая специализируется на предоставлении консультационных услуг национальным регуляторам энергетических рынков. Специалисты этой компании вместе с экспертами Укртрансгаза разработали предложения по внесению изменений в действующую методику определения и расчета тарифов на услуги транспортировки природного газа.



Эти изменения, которые были направлены на рассмотрение НКРЭКУ 13 июля, будут обсуждаться в Американской торговой палате в четверг, 16 августа, с участием представителей компаний-членов палаты, The Brattle Group, НКРЭКУ и экспертов.



С 31 мая 2019 года вступят в силу ключевые разделы сегламента об утверждении Кодекса сети касательно гармонизации тарифов на транспортировку N2017/460, который является обязательным к исполнению среди стран-членов Европейского Союза. Секретариат энергетического сообщества планирует сделать имплементацию Регламента обязательной для всех его членов.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.



"AK&M" от 14.08.2018