Все разрешения для строительства российского участка газопровода "Северный поток - 2" получены

Компания Nord Stream 2 AG, разработчик газопровода "Северный поток - 2" через Балтийское море для поставок российского газа на рынок ЕС, получила разрешение на укладку подводного участка газопровода в территориальном море Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении компании.



Разрешение было выдано Федеральной службой по надзору в сфере природопользования РФ (Росприроднадзор) в соответствии с установленной процедурой. Его действие распространяется на участок газопровода длиной около 114 км, проходящий по дну российского территориального моря. Работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы и решением о предоставлении водного объекта в пользование.



Ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток - 2" в России. На сегодняшний день получены все разрешения, необходимые для строительства российского участка газопровода "Северный поток - 2".



Помимо России, на настоящий момент получены полные комплекты разрешений на строительство планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Идет процесс получения разрешения в Дании.



"Северный поток - 2" - международный проект газопровода через Балтийское море, который позволит обеспечить надежные поставки российского природного газа европейским потребителям по самому оптимальному маршруту. Маршрут и техническая концепция "Северного потока - 2" будут в основном повторять успешно действующий трубопровод "Северный поток". Мощность нового газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Такого объема будет достаточно для обеспечения теплом и энергией 26 млн домохозяйств ежегодно. Поставки природного газа позволят снизить уровень выбросов СО2 в ЕС и сформировать сбалансированную структуру энергопотребления, в которой газ замещает уголь при производстве электроэнергии и используется в качестве резервного топлива для нивелирования перебоев в поставках энергии, производимых из возобновляемых источников, таких как ветер и солнце.





"AK&M" от 14.08.2018