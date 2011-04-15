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14/08/2018
16:39

Трансферт из федбюджета в бюджет ПФР составляет 3.28 трлн руб., И.Гусева

Трансферт из федерального бюджета в бюджет ПФР в 2018 году составляет 3.28 трлн - 40% доходов Пенсионного фонда. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Ирина Гусева, говорится в сообщении Госдумы.

Как пояснила первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Ирина Гусева, доходы Пенсионного фонда России состоят из страховых платежей работающего населения и трансферта из федерального бюджета, незначительная часть поступает от продажи активов фонда.

"В 2018 году доходы фонда составляют 8.27 трлн руб., из них 3.28 трлн руб. - трансферт из федерального бюджета, 40% доходов", - сказала И.Гусева.

В 2017 году доходы составили 8.26 трлн руб., трансферт - 3.78 трлн руб. (46% доходов фонда).

Как сообщила депутат, в 2018 году из федбюджета на выплату пенсий направлено 3.27 трлн руб. средств налогоплательщиков.

Как отметила парламентарий, трансферт из федбюджета Пенсионному фонду, который начинался в 1992 году с суммы 54 млн руб., увеличился в настоящее время в 63589 раз и почти достиг 3.5 трлн руб.

"Рост размера трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду Российской Федерации значительно ускорился с 2001 года (в 2001 году - 34 млрд руб., в 2002 - 381.1 млрд руб.), и, как показывают расчёты, имеет тенденцию к дальнейшему росту", - указала она.

В случае, если не принимать никаких мер по совершенствованию пенсионной системы, отметила Ирина Гусева, при сохранении демографических тенденций социальные взносы все в меньшем объёме будут обеспечивать выплату пенсий, и в период 2024-2026 годов поддержание пенсий на текущем уровне с возможностью их пересчёта только в пределах инфляции потребует увеличение трансферта из федбюджета Пенсионному фонду не менее чем до 5 трлн руб.

Как пояснила первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, целью совершенствования пенсионной системы является в том числе и то, чтобы бюджет Пенсионного фонда РФ стал самодостаточным и не требовал таких вливаний из федерального бюджета.

"AK&M" от 14.08.2018
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