Норникель планирует выплатить дивиденды за полугодие на $1.8 млрд

Совет директоров ПАО ГМК "Норильский никель" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 27 августа утвердить выплату дивидендов на первое полугодие 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании.



В частности, рекомендовано выплатить дивиденды из расчёта 776.02 руб. на одну обыкновенную акцию (около $11.37 по курсу ЦБ РФ на 14 августа) и установить 1 октября 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.



Общий размер денежных средств, которые планируется направить на выплату дивидендов по результатам шести месяцев 2018 года, составит около 122.802 млрд руб. (около $1.8 млрд).



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль Норникеля за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 81% до $1.653 млрд с $915 млн годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 77% до $3.1 млрд. Чистый оборотный капитал сократился на 20% (или $430 млн) до $1.7 млрд.



"AK&M" от 14.08.2018