Ford отзывает 3.968 тыс. автомобилей

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) согласовало программу мероприятий по проведению добровольного отзыва 3968 транспортных средств марки FORD (Focus, C-Max, Mondeo, Kuga). Об этом говорится в сообщении компании.



Программа мероприятий представлена ООО "Форд Соллерс Холдинг", являющимся официальным представителем изготовителя Ford на российском рынке.



Отзыву подлежат автомобили FORD (Focus, C-Max, Mondeo, Kuga), реализованные с 2011 года по 2016 год, с VIN-кодами согласно приложению.



Причиной отзыва транспортных средств, оснащённых 6-ступенчатой коробкой передач, является возможное образование трещин на нажимном диске сцепления. В результате появляется запах сцепления, снижается скорость автомобиля и ухудшаются его характеристики. В редких случаях образования трещин на нажимном диске сцепления может быть слышен шум (стук или хлопок) из области коробки передач. В самых крайних случаях могут отходить фрагменты сцепления или коробки передач и ударяться о компоненты, находящиеся под капотом, вызывая риск возникновения дыма или пламени из-под капота.



Уполномоченные представители изготовителя "Форд Соллерс Холдинг" проинформируют владельцев автомобилей FORD (Focus, C-Max, Mondeo, Kuga), подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах FORD (Focus, C-Max, Mondeo, Kuga) в целях недопущения случаев постоянного нагревания/охлаждения для автомобилей, оснащенных функцией автоматического запуска/остановки двигателя, была разработана новая калибровка. Программное обеспечение с дополнительной функцией включает индикатор "гаечный ключ" на приборной панели и снижает тяговое усилие двигателя при обнаружении продолжительной пробуксовки сцепления. Также в программном обеспечении предусмотрена стратегия цикла движения для фиксации индикатора "гаечный ключ" и снижения тягового усилия двигателя при повторяющихся случаях пробуксовки сцепления. Для автомобилей, не оснащенных функцией автоматического запуска/остановки двигателя, был выпущен другой комплект сцепления.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



Напомним, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью газете "Известия" подчеркнул: проведение отзывных кампаний является нормальной практикой в мире. "Это свидетельствует об ответственности автопроизводителя, его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами. И государство выступает здесь в роли партнера и гаранта безопасности, задача которого - не наказать производителя, а дать ему возможность как можно быстрее устранить допущенный брак", - отметил глава Минпромторга России.



"AK&M" от 14.08.2018