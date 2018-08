Газпром ожидает разрешения на "Северный поток-2" от Дании в III квартале. Об этом говорится в отчёте компании.



В рамках диверсификации маршрутов экспортных поставок российского трубопроводного природного газа на традиционный для ПАО "Газпром" европейский рынок реализуется проект "Северный поток - 2", предусматривающий строительство двух ниток общей производительностью 55 млрд куб. м в год. График реализации проекта предполагает ввод в эксплуатацию обеих ниток газопровода в IV квартале 2019 года. Ведутся работы по производству труб и их обетонированию. На сегодняшний день все крупные контракты для проведения строительных работ в 2018 и 2019 году заключены. Разрешения на строительство газопровода Nord Stream 2 получены от Германии, Финляндии и Швеции; кроме того, получено одно из двух разрешений на строительство в России. Получение национальных разрешений на строительство по трассе газопровода в соответствующих органах Дании и России ожидается в III квартале 2018 года, говорится в отчёте.



Напомним, ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG, разработчик газопровода "Северный поток - 2" через Балтийское море для поставок российского газа на рынок ЕС, получила разрешение на укладку подводного участка газопровода в территориальном море Российской Федерации.



Разрешение было выдано Федеральной службой по надзору в сфере природопользования РФ (Росприроднадзор) в соответствии с установленной процедурой. Его действие распространяется на участок газопровода длиной около 114 км, проходящий по дну российского территориального моря. Работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время с учётом природоохранных аспектов в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы и решением о предоставлении водного объекта в пользование.



Ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток - 2" в России. На сегодняшний день получены все разрешения, необходимые для строительства российского участка газопровода "Северный поток - 2".



Помимо России, на настоящий момент получены полные комплекты разрешений на строительство планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Идёт процесс получения разрешения в Дании.



"Северный поток - 2" - международный проект газопровода через Балтийское море, который позволит обеспечить надежные поставки российского природного газа европейским потребителям по самому оптимальному маршруту. Маршрут и техническая концепция "Северного потока - 2" будут в основном повторять успешно действующий трубопровод "Северный поток". Мощность нового газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Такого объёма будет достаточно для обеспечения теплом и энергией 26 млн домохозяйств ежегодно. Поставки природного газа позволят снизить уровень выбросов СО2 в ЕС и сформировать сбалансированную структуру энергопотребления, в которой газ замещает уголь при производстве электроэнергии и используется в качестве резервного топлива для нивелирования перебоев в поставках энергии, производимых из возобновляемых источников, таких как ветер и солнце.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 14.08.2018