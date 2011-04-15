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14/08/2018
18:42

Первые электробусы выйдут на городские маршруты 3 сентября

Первые электробусы выйдут на городские маршруты 3 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В течение месяца проезд в них будет бесплатным.
Московский электробус - на 100% экологичный вид транспорта. В них пассажиров ждут климат-контроль, Wi-Fi, USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств и низкий пол.

Благодаря электробусам удастся сократить эксплуатационные расходы (в сравнении с троллейбусами эксплуатация нового вида транспорта на 10 процентов дешевле), упростит техническое обслуживание подвижного состава (срок службы - 15 лет на условиях сервисного обслуживания), снизит уровень вредных выбросов, уменьшит уровень шума и вибрации в салоне на 30 процентов по сравнению с автобусами.

Для того чтобы пассажирам было комфортнее пользоваться наземным транспортом, с января 2018 года отменены турникеты на 80 маршрутах автобусов, а в июне 2018 года - во всех трамваях (48 линий). В результате время посадки сократилось с пяти минут до 30 секунд, а проезжать по маршруту транспорт стал на 5-20% быстрее.

С 1 сентября 2018 года турникетов в наземном транспорте не останется. Для этого закупаются новые валидаторы, проходят обучение контролёры.


"AK&M" от 14.08.2018
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