Дайджест газеты "Коммерсант" от 15 августа 2018 года



"ЯНДЕКС" СОБИРАЕТСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ

КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ СВОИ СЕРВИСЫ В СФЕРЕ ОНЛАЙН-TRAVEL



"Яндекс" перезапустит сервисы по поиску авиабилетов, отелей, туров, расписаний и билетов на поезда в рамках единого travel-портала. Руководить процессом компания пригласила бывшего гендиректора Ozon.travel Дмитрия Яковлева. Впрочем, потребность пользователя в универсальном портале для путешествий пока неочевидна, предупреждают эксперты.





"БЕЛОЙ ПТИЦЕ" НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ

КОНТРАГЕНТЫ ГОТОВЯТСЯ БАНКРОТИТЬ СТРУКТУРЫ ГРУППЫ



Несколько контрагентов крупного производителя мяса бройлера "Белая птица" подадут заявления о банкротстве трех основных компаний группы. Сама она тем временем начала останавливать работу предприятий. Найти покупателя на них пока безуспешно пытается владелец "Белой птицы" Дмитрий Ананьев.





ФОНДЫ ВЗЯЛИ ГОСДОЛГОМ

ОФЗ ПОМОГЛИ КРУПНЕЙШИМ НПФ ПРОЙТИ СТРЕСС-ТЕСТЫ



Шесть из десяти крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) прошли обязательное стресс-тестирование с большим запасом прочности. Их показатели более чем в 90% случаев демонстрируют удовлетворительный результат при минимальном уровне в 35%. К прохождению испытаний фонды накопили значительную долю консервативных гособлигаций и пока не намерены менять инвестиционную стратегию. Отказались раскрывать результаты лишь фонды группы "ФК Открытие" и НПФ "Будущее", которые, судя по всему, не хотят "хвастаться" своими показателями.





SAMSUNG ОФОРМИЛА ВОЗВРАТ

КОМПАНИЯ ДОБИЛАСЬ ОТМЕНЫ ПОШЛИН НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ



Samsung Electronics с начала 2018 года выиграла три судебных процесса против структур Федеральной таможенной службы (ФТС). Компания ввозила в Россию блоки питания для телевизоров, платя за них пошлину от 3,3% до 10%, но потом потребовала от таможни вернуть более 67 млн руб. из уплаченных средств. Речь могла идти об ошибке при декларировании товаров или о попытке ускорить прохождение грузов, считают юристы.





ГРАЖДАНЕ ОБРОСЛИ МИКРОДОЛГАМИ

БОЛЕЕ ТРЕТИ РЕФИНАНСИРОВАВШИХ ЗАЙМЫ БЕРУТ НОВЫЕ



Рефинансирование становится все более востребованным заемщиками микрофинансовых организаций. Обычно к этой услуге прибегают граждане, которые уже не могут обслуживать накопившиеся долги. При этом более трети заемщиков, снизив свою кредитную нагрузку, тут же набирают новые займы, несмотря на запрет рефинансирующей организации, что нередко заканчивается дефолтом. Эксперты считают, что решить эту проблему возможно только путем введения серьезной ответственности кредиторов за выдачу займов при превышении определенного уровня долговой нагрузки.





САНКЦИЯМ ОБЕЩАЮТ ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ

ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКИ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ИЗЪЯТИЯ СВОИХ СВЕРХДОХОДОВ



Как выяснил "Ъ", на предложение помощника президента Андрея Белоусова изъять сверхдоходы у металлургов и химиков отозвались и золотопромышленники, из которых в узкий список перспективных доноров бюджета попало только ПАО "Полюс" Саида Керимова. Союз золотопромышленников (отраслевое лобби) оценил потери бюджета от изъятий в сумму до 79 млрд руб. в год. Также лобби обратило внимание Минпромторга на капиталоемкость отрасли, отсутствие у нее преимуществ из-за внешней конъюнктуры и на высокую значимость золота "в условиях санкций". Как предупреждает союз, России, как Ирану и Северной Корее, может понадобиться золото для внешнеторговых расчетов, поэтому снижать его добычу нельзя.





ИНДИЙСКИМ ЛЕКАРСТВАМ НАПОМНИЛИ ИСТОРИЮ

ПРОМСВЯЗЬБАНК ТРЕБУЕТ ОТ SHREYA ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ



Промсвязьбанк добивается взыскания с российской "дочки" индийского фармпроизводителя Shreya Life Sciences Суджита Кумара Сингха почти 7 млрд руб. Половина этой суммы может быть задолженностью ликвидированного в 2015 году дистрибутора "Шрея Корпорейшнл", с которого банк безуспешно пытался взыскать долги.





В МОЛЛАХ НАШЛИ ГЛАВНЫХ

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ СМЕНИЛА ЛИДЕРОВ



Покупка московских торгцентров у австрийской Immofinanz позволила петербургской Fort Group впервые войти в пятерку крупнейших владельцев торговой недвижимости в России. В этом рейтинге, составленном Infoline, компании удалось сдвинуть с четвертого места ГК "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Сегодня стать заметным игроком на этом рынке можно только за счет покупки готовых объектов, поскольку из-за кризиса новые центры практически не строятся.





БАМ ВЫЕЗЖАЕТ НА УГЛЕ

ОАО РЖД ОБЕЩАЕТ ПОБИТЬ РЕКОРДЫ ПО ЕГО ЭКСПОРТУ НА ВОСТОК



Как выяснил "Ъ", на заседание президентской комиссии по ТЭКу в конце августа будет вынесено еще более масштабное увеличение экспорта угля на восток, чем ранее: вместо 180 млн т к 2025 году говорится о 195 млн т, есть предложения и о 240 млн т. Для финансирования развития железных дорог под эти объемы ОАО РЖД могут дать право оставить у себя чистую прибыль, дивиденды монополия будет платить лишь по привилегированным акциям. Но, по мнению аналитиков, с наращиванием мощностей под экспорт угля на восток можно просчитаться.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 15.08.2018