Дайджест газеты "Ведомости" от 15 августа 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 15 августа 2018 года.





"АВИАСТРОЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ТОНУСЕ"



Руководитель российского самолетостроения рассказывает о новых инвесторах отрасли, стоимости нового российского самолета МС-21-300 и преимуществах истребителя пятого поколения Су-57 над конкурентами.



Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) находится на пороге больших перемен, высокопарные эпитеты в данном случае уместны. Состоящий почти из сотни юрлиц холдинг переходит на единую акцию. И из него будет выделена "дочка" по гражданскому авиастроению, открытая для инвесторов, рассказал президент корпорации Юрия Слюсарь Слюсарь. В "дочку" будут привлечены инвесторы, сначала в лице госбанков, но гражданское авиастроение должно стать привлекательным и для частного капитала, надеется он.





БЕСКОНЕЧНАЯ ВЕСНА ДУМЫ - 2



Госдума, похоже, забирает все больше самостоятельности.

В обычной думской практике нетрудно угадать судьбу законопроекта по внешним признакам - набору авторов, отзыву правительства и скорости первоначального продвижения. Однако в ходе весенней сессии - 2018 эти проверенные временем правила несколько раз давали сбой, что позволяет осторожно говорить о некоторой новой тенденции: видимо, Дума, все больше и больше отвязывающаяся от надзора в политическом блоке администрации президента, куда реже исполняет "поручения", чем упражняется в вольном законотворчестве с негарантированным результатом.



Все настолько привыкли, что парламент не является самостоятельным политическим субъектом, что версия депутатской самодеятельности приходит в голову последней и никто особенно в нее не верит. Тогда как объяснить двукратную неудачу "антисанкционного" законотворчества?





КАДРОВАЯ БУРЯ В ГИДРОМЕТЦЕНТРЕ



В Гидрометцентре катастрофически не хватает кадров, заявило руководство организации. Но молодежь в метеорологи не идет.



О кадровой проблеме в Гидрометцентре говорят не первый год. Бывший директор центра, а ныне его научный руководитель Роман Вильфанд рассказывает, что кадровые проблемы остро встали перед Гидрометцентром еще в конце 1990 гг., когда произошел сильный отток кадров из науки. Ситуация стала немного лучше к 2007-2008 гг. , но полностью не выправилась. Всего, по оценкам Вильфанда, в отрасли сейчас работает около 35 000 человек. Большинтво занимается наблюдениями, и именно в этой сфере происходит сокращение персонала за счет автоматизации. Синоптиков, которые прогнозируют погоду, по подсчетам Вильфанда, всего в отрасли около 2000 человек. Но больше, по его мнению, для России и не требуется.





ДОЛЛАР И ЕВРО ПОДЕШЕВЕЛИ НА 1,5 РУБЛЯ



На фоне небольшого объема торгов российская валюта стала укрепляться вслед за турецкой лирой.



Во вторник на торгах Московской биржи рубль начал укрепляться. К 18.00 мск доллар подешевел на 1,3 руб. до 66,5 руб., евро - на 1,7 руб. до 75,6 руб.



В понедельник доллар впервые за два года превысил отметку в 68 руб. Падение курса рубля спровоцировала ситуация в Турции. После того как США объявили об увеличении для Турции импортных пошлин на алюминий и сталь в два раза, турецкая лира подешевела на 16%.



Рост рубля во вторник - следствие естественной волатильности, говорят аналитики: "После первого шока обстановка в Турции стала немного спокойнее, поэтому и рубль, следующий за турецкой лирой, начал укрепляться".





НОВАЯ GRANTA ВСТАЛА НА КОНВЕЙЕР



Новое семейство Lada Granta получило четыре кузова, в том числе два - от "поглощенной" Kalina. Дилеры рассчитывает, что новинка появится в продаже в сентябре и будет дороже на 5-10%.



На "АвтоВАЗе" началось серийное производство обновленного семейства Lada Granta, сообщил автоконцерн 14 августа. Основное отличие от предыдщего поколения - X-образное исполнение передней части кузова, как у самой продаваемой модели Lada - Vesta. Правда, компания не стала делать Х-образную выштамповку дверей. Кроме того, в семействе Granta увеличится число кузовов: сейчас это седан и лифтбэк, к ним добавятся хетчбэк и универсал. Они будут позаимствованы у соплатформенного, но менее популярного семейства Kalina, от выпуска которого "АвтоВАЗ" решил отказаться.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 14.08.2018