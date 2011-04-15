Повтор! Роснефть реализует концепцию цифрового месторождения

Специалисты "Тюменского нефтяного научного центра" (входит в состав Корпоративного научно-проектного комплекса Роснефти) разрабатывают инновационное программное обеспечение для автоматизации газовых и газоконденсатных промыслов компании. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Концепция предусматривает двухуровневую систему управления промыслом, где нижний уровень состоит из множества "автопилотов", управляющих скважинами, а верхний - это вычислительный сервер, раздающий "автопилотам" целевые параметры. Программы сервера оптимизируют работу системы добычи и подготовки продукции, существенно сокращая непроизводительные потери пластовой энергии и операционные затраты. Использование новых управляющих программ позволит получить интегральный прирост добычи газа и конденсата на уровне 2-3%.



Развитие технологического потенциала - один из ключевых элементов стратегии "Роснефть-2022". Компания уделяет особое внимание инновационной деятельности и использованию прорывных цифровых и технологических подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.



Разрабатываемое в Роснефти программное обеспечение уникально. На сегодняшний день в мире нет аналогов системам двухуровневого управления газовыми и газоконденсатными объектами. По результатам пилотных работ планируется их полномасштабное тиражирование на все газовые и газоконденсатные промыслы Компании.



ООО "Тюменский нефтяной научный центр" (ТННЦ) - динамично развивающийся научно-исследовательский центр, один из крупнейших региональных центров в области геологии и разработки нефтяных, газоконденсатных и газовых месторождений. Основными направлениями деятельности центра являются исследования керна и пластовых флюидов, обработка и интерпретация данных сейсморазведки, петрофизическое и геологическое моделирование, управление запасами, проектирование и мониторинг разработки месторождений, сопровождение бурения скважин, выполнение инновационных проектов.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла в 4 раза до 309 млрд руб. с 75 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 34.8% до 3.787 трлн руб. с 2.809 трлн руб. Показатель EBITDA составил 950 млрд руб. против 639 млрд руб. (+48.7%).



"AK&M" от 14.08.2018