Инспекция вправе запрашивать пояснения при расхождении показателей в декларациях организации

Верховный Суд РФ подтвердил, что инспекция вправе запрашивать у налогоплательщика пояснения, если в декларациях по НДС и по налогу на прибыль организаций есть несоответствия показателей налоговой базы по реализации товаров (работ, услуг). Об этом говорится в сообщении ФНС.



В ходе камеральной проверки декларации по НДС за IV квартал 2016 года инспекция выявила, что сведения по НДС за I - IV кварталы этого года расходятся с данными по налогу на прибыль организаций за тот же период. Инспекция запросила пояснения, но налогоплательщик обратился в суд. Он посчитал, что налоговый орган не может запрашивать у него пояснения, поскольку не выявлены ошибки, неточности или расхождения в показателях налоговой декларации по НДС за IV квартал 2016 года.



Суд первой инстанции поддержал позицию налогоплательщика, указав, что в соответствии с пунктом 7 статьи 88 НК РФ налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если иное не предусмотрено этой статьей. Суд установил, что при проверке ошибки, неточности и расхождения в показателях налоговой декларации по НДС за IV квартал 2016 года инспекция не выявила.



Однако суды апелляционной и кассационной инстанций решение суда первой инстанции отменили. Они указали, что инспекция вынесла требование в соответствии с пунктом 3 статьи 88 НК РФ, чтобы устранить сомнения в возможных ошибках в отчётности. Таким образом, требование пояснений законно и не нарушает права организации.



Налогоплательщик обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам.



"AK&M" от 15.08.2018