Более 11 млрд руб. налогов и сборов заплатили россияне на сайте ФНС

Россияне с начала года на сайте ФНС России оплатили 11.7 млрд руб. налогов и сборов. Всего совершено 7.8 млн операций, говорится в сообщении ФНС.



Оплатить налоги онлайн можно с помощью сервисов "Личный кабинет налогоплательщика" и "Заплати налоги". Услуга доступна налогоплательщикам - клиентам кредитных организаций, с которыми ФНС России заключила соглашения об информационном обмене.



Сейчас возможность оплаты технически реализована у 37 кредитных организаций, в том числе у Сбербанка России, Газпромбанка, Альфа-Банка, Промсвязьбанка, КИВИ Банка, Тинькофф Банка.





"AK&M" от 15.08.2018