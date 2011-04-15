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15/08/2018
10:55

Более 11 млрд руб. налогов и сборов заплатили россияне на сайте ФНС

Россияне с начала года на сайте ФНС России оплатили 11.7 млрд руб. налогов и сборов. Всего совершено 7.8 млн операций, говорится в сообщении ФНС.

Оплатить налоги онлайн можно с помощью сервисов "Личный кабинет налогоплательщика" и "Заплати налоги". Услуга доступна налогоплательщикам - клиентам кредитных организаций, с которыми ФНС России заключила соглашения об информационном обмене.

Сейчас возможность оплаты технически реализована у 37 кредитных организаций, в том числе у Сбербанка России, Газпромбанка, Альфа-Банка, Промсвязьбанка, КИВИ Банка, Тинькофф Банка.


"AK&M" от 15.08.2018
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